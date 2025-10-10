Vox condiciona su apoyo al techo de gasto al cumplimiento del acuerdo: "No han cumplido ni el 3% de nuestro programa"

Los de Santiago Abascal presentan 20 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha advertido que antes de negociar su apoyo al nuevo techo de gasto el Govern tiene que establecer un calendario de cumplimiento del último acuerdo suscrito con el PP, puesto que el Govern presume de haber cumplido con el 90 por ciento de su programa electoral cuando "no se ha cumplido ni el 3 por ciento" del de Vox.

"No puede ser que durante dos años hayamos estado, por responsabilidad, sosteniendo al Govern, que no tiene una mayoría absoluta, y no haya tenido el respeto que se merecen nuestros votantes y los acuerdos mantenidos en privado y de los presupuestos", ha criticado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así, ha considerado que "por lo primero que hay que sentarse" es para establecer un calendario de cumplimiento. "No es que haya un precio ni un chantaje, simplemente es que para empezar cumplan", ha sostenido tras ser preguntada por sus condiciones para avalar unas nuevas cuentas autonómicas.

Por otro lado, Cañadas ha hecho referencia a las 20 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General y que se centran en temas de migración, educación y lengua, entre otras.

Así, los de Santiago Abascal reclaman la eliminación de las clases de religión islámica y que no se renueve el convenio con la Comisión Islámica de España.

En este sentido, la portavoz ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que aseguró que Baleares acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce el derecho de una niña a recibir religión islámica en un colegio de Palma.

"Solicitamos al conseller que, para ser coherente con el discurso de la presidenta --en el Debate de Política General--, no destruya las costumbres y tradiciones metiendo en las aulas la religión islámica", ha dicho, agregando que su grupo "coge el guante al discurso cristiano" que hizo Prohens.

A su parecer, sus propuestas de resolución son "absolutamente viables" y "solo hace falta voluntad política y cumplir con la palabra dada".