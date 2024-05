Vox critica los "discursos turismofóbicos" de la izquierda mientras apuesta por un turismo "de calidad"

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha criticado los "discursos turismofóbicos" de la izquierda, que "solo buscan sembrar odio y que pueden derivar en una posible situación de paro y hambre" en el conjunto de las Islas, mientras ha apostado por profundizar en un turismo "de calidad", como el "familiar, gastronómico", al igual que "en la desestacionalización" turística.

Cañadas se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha lamentado que "después de ocho años de aumento de plazas turísticas" y de "un efecto llamada a migrantes", puesto que, según ha apuntado, el Gobierno de España "prevé legalizar a 500.000 migrantes ilegales", la portavoz parlamentaria de Vox ha solicitado a la izquierda "no lanzar más algunos mensajes tan peligrosos como los de 'tourists go home'" porque "directa o indirectamente, Baleares vive del turismo" y "no se puede destruir prácticamente la única economía que hay actualmente en la comunidad", ha incidido.