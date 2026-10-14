Vox se opondrá a la ley de capitalidad de Palma porque incluye enmiendas ajenas al espíritu original del texto

Archivo - El diputado de VOX Sergio Rodríguez, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox votará en contra de la ley de capitalidad de Palma, que se ha dictaminado este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, alegando que incluye algunas enmiendas que son ajenas al espíritu original del texto.

Lo ha anunciado el portavoz adjunto de la formación, Sergio Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

"De momento vamos a votar que no a la ley de capitalidad porque ha sufrido una serie de transformaciones que consideramos que desvirtúa el acuerdo al que llegó el grupo municipal de Vox con el alcalde de Palma", ha explicado.

Durante la tramitación parlamentaria, ha lamentado, no se han incluido sus enmiendas en materia de vivienda o de lengua, pero sí una del PP pactada con la izquierda para que las enfermeras puedan dirigir centros de salud.

Es una cuestión "que nada tiene que ver" con la ley que será elevada al pleno para su aprobación definitiva, ha esgrimido Rodríguez. "No entramos a valorar si estamos a favor o en contra, pero es una cuestión lo suficientemente importante como para que no sea metida por la puerta de atrás", ha considerado.

El portavoz adjunto ha reconocido que su grupo parlamentario ha incurrido en esta forma de legislar --que ha deslizado que podría ser inconstitucional-- a lo largo de esta legislatura y que han hecho "una reflexión" que les ha llevado a cambiar de postura.

"Todos hemos incurrido en este tipo de prácticas, que no son de recibo. Haciéndonos autocrítica, lo que tenemos que intentar es no mirar lo que se ha hecho mal en el pasado sino tratar de hacerlo bien en el futuro", ha zanjado.

La ley de capitalidad fue tomada en consideración en el pleno con los votos del PP, el PSIB y Vox. Pese al voto en contra de los de Santiago Abascal, el texto se aprobaría igualmente.

LIMITACIÓN DE VEHÍCULOS

Rodríguez también ha informado de que su grupo parlamentario ha registrado una serie de enmiendas a la ley de limitación de la afluencia de vehículos en Mallorca, también en tramitación.

"Consideramos que hay que mejorarla muchísimo. No se puede entorpecer la libertad de movimiento de los españoles ni de los mallorquines y no entendemos algunas cuestiones que tienen afán recaudatorio", ha indicado.