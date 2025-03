Vox pide ver la Mesa de la Sostenibilidad "con optimismo" y afrontar el debate de la convivencia "con responsabilidad"

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido ver la Mesa de la Sostenibilidad "con optimismo" y afrontar el debate de la convivencia entre turistas y residentes "con responsabilidad" porque "no se puede criminalizar el turismo pero tampoco se puede seguir viviendo situaciones de atasco como las que se están viviendo estos meses de diciembre, enero y febrero, en los que no hay turistas, pero están Palma y las islas saturadas".

Así se ha pronunciado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha lamentado los "rifirrafes" y la "comedia de siempre de echarse la culpa unos a otros", así como los discursos como el que MÉS per Mallorca ha hecho esta jornada en IB3 "después de haber permitido que el Govern del Pacte incrementara en 115.000 las plazas turísticas y que se autorizara con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) un concierto de Los 40 Principales". Por este motivo, Cañadas ha apelado a que los grupos tengan "responsabilidad" y "se dejen del y tu más que no beneficia al conjunto de los ciudadanos de las islas".