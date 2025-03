Vox valora que el Govern se abra a sus propuestas sobre el decreto para desbloquear suelo en Palma tras su "inmovilismo"

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox ha valorado "positivamente" que el Govern se abra a sentarse a hablar con ellos para incluir sus propuestas sobre el decreto que permitiría desbloquear suelo para construir vivienda en Palma, después de su "inmovilismo" inicial.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien se ha congratulado de que el Govern se haya dado cuenta de que "Vox es necesario" para sacar adelante estos decretos que tienen en marcha, por que "cuando uno no gobierna con una mayoría absoluta, depende de otros partidos, y en este caso la lógica dice que sea Vox", quien "siempre" ha pedido que "se incluyan las áreas de transición no solo en Palma si no en el resto de las islas" en el suelo que se desbloquee para construir viviendas. "Tenemos una emergencia habitacional", ha recordado, y, por ello, "no podemos hacer decretos por municipios y exclusivamente para Palma, aún sabiendo que éste es un decreto incompleto".