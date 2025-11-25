Vox vuelve a advertir a Prohens: "Si nos siguen tratando como el enemigo nuestro apoyo no es posible"

Archivo - La nueva portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha vuelto a advertir a la presidenta del Govern, Marga Prohens, alegando que si les "siguen tratando como el enemigo" no podrán prestar apoyo a sus iniciativas.

Cañadas ha interpelado a Prohens durante el pleno de este martes para conocer si considera que tiene los apoyos necesarios para aprobar sus iniciativas hasta el final de la legislatura.

"Se lo pregunto porque visto su actitud y visto las intervenciones de su grupo y su Govern en el último pleno, la imagen que han trasladado es de debilidad. A pesar de escucharles decir que somos sus socios prioritarios, por sus actos y declaraciones no parece que sea así", ha subrayado.

La portavoz de Vox le ha recordado a la líder autonómica que su grupo es "oposición" y, como tal, deben "hacer control y pedir que los acuerdos firmados y las leyes y decretos y que han salido adelante con nuestro apoyo se cumplan".

"La sensación es que si no es con nosotros su Govern no avanza, y si nos siguen tratando como si tuvieran mayoría absoluta y somos sus enemigos, nuestro apoyo no es posible. Me gustaría que se respetara cada uno de nuestros votos, cada acuerdo y la palabra dada. Y que se dejaran de atacarnos como si fuéramos el adversario, que no somos nosotros sino la otra bancada", ha sentenciado.

Prohens ha reconocido que tiene un Govern "en solitario y en minoría por voluntad propia" y que debe negociar para poder aprobar cualquier ley.

"Pese al ruido, hemos sacado adelante la práctica totalidad de las iniciativas, la mayor parte con el apoyo de su grupo. De esta manera hemos podido poner en marcha más del 90% del programa de Govern, y así seguiremos", ha dicho.

"Continuaremos gobernando, haciendo leyes y negociándolas para poder aprobarlas en este Parlament", ha añadido.