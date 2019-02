El Xesc Forteza acoge el sábado un concierto del dúo Voicello, ganadores del Premio Enderrock al mejor disco en Baleares

Publicado 05/02/2019 17:27:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Xesc Forteza acoge este sábado un concierto de 'Voicello' en motivo del primer aniversario del álbum del dueto mallorquín formado por la soprano Carme Garí y el violoncelista Gabriel Fiol que en 2018 ganaron el Premio Enderrock al mejor disco de música clásica en Baleares.

En un comunicado difundido este martes, el Ayuntamiento de Palma ha explicado que el concierto se enmarca en el ciclo 100% lanzado por el área de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política Linguística de Cort que busca "dar visibilidad" a grupos locales invitándolos a presentar sus primeros trabajos en los teatros municipales.

Así, en el concierto la formación contará con las colaboraciones de tres músicos que ya participaron en la grabación del disco. Así, el pianista Miquel Brunet, el batería Miquel Marquès y el flautista Tomeu Estaràs se unirán a 'Voicello' para interpretar obras de música clásica y canciones populares en catalán, portugués o inglés interpretadas por la voz de Carme Garí.

En este sentido, Cort ha detallado que el acompañamiento de Brunet al piano y de Marqués a la batería dotan las piezas de "unas texturas diferentes a las del disco" ya que el piano "paseará transversalmente por diveros estilos" mientras que la batería aportará "el toque pop y jazz que necesitan los loops de violoncelo" de Fiol.

Respecto al repertorio, los músicos interpretarán el canto de la Sibil·la en un estilo que va del clásico al jazz, la versión "crossover" del 'Lascia ch'io Pianga' en italiano e inglés y 'Summertime' y 'You raise me up' también en inglés. Por su parte, Estaràs interpretará las obras de Bruent, 'Morta d'amor' y 'Cartes d'amor i vi', con letra de Janer Manila y Rafael Estaràs. Finalmente, se interpretará la obra 'Cançao do Mar' de Arrels y 'La Balanguera' concluirá el concierto.

El precio de las entradas es de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en la página web palmacultura.cat y también en el Mar i Terra Espai de Cultura de martes a viernes de 16.30 a 21.30 horas.