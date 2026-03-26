La Zowi, Nacho Vegas y Leonor Waitling encabezan el cartel musical de la 16ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest

Archivo - La cantante La Zowi durante su concierto en el MADO 2024, en la Puerta del Sol. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlántida Mallorca Film Fest ha presentado este jueves el cartel de actuaciones musicales de su 16ª edición, que se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto y en el que estarán presentes artistas como La Zowi, Nacho Vegas o Leonor Waitling, entre otros.

Se trata de 15 conciertos únicos y gratuitos, en los que convivirán nombres consolidados con algunos de los talentos emergentes "más estimulantes del momento" y que tendrán lugar en espacios emblemáticos de la isla, como la Misericòrdia o Ses Voltes.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que el cartel se ha presentado este jueves en Ca n'Oleo y allí han estado presentes el conseller del ramo, Jaume Bauzà, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el director del festival de cine, Jaume Ripoll.

Bauzà ha puesto en valor el "papel estratégico" del acontecimiento, ya que, a su modo de ver, el Atlántida Mallorca Film Fest "no solo se ha consolidado como un referente internacional del cine híbrido", sino que es una "pieza fundamental" en la estrategia de "potenciar el trinomio turismo, cultura y deportes".

"Que el 56% de los asistentes sean residentes demuestra la capacidad del festival para democratizar el acceso a una cultura de primer nivel durante el verano, al generar a la vez un impacto mediático superior a los 50 millones de euros y se posiciona como un destino comprometido con la excelencia y la reflexión social", han sostenido.

El concierto inaugural de esta edición irá a cargo de la cantautora Laura Aznar, Laaza, una artista que explora el pop y la música de raíz a través de sus propias vivencias. Laaza actuará en la Misericòrdia, uno de los espacios emblemáticos del festival.

En el mismo recinto actuará Nacho Vegas, uno de los cantautores "más influyentes de su generación", que presentará en el AMFF su nuevo disco 'Vidas semipreciosas'. También en la Misericòrdia actuarán artistas como La Bien Querida, Alondra o Teo Lucadamo.

Por otro lado, el escenario de Ses Voltes acogerá a partir del 29 de julio los conciertos que reunirán artistas de la escena independiente, como La Zowi, cantante y compositora de trap y reguetón, o Barry B, una de las voces más destacadas del pop urbano.

Asimismo, uno de los platos fuertes de esta edición, será la actuación de Martín Urrutia. El artista vasco, conocido por su paso por Operación Triunfo, presentará en el AMFF su primer álbum 'La insolación', un proyecto conceptual producido junto a Hidrogenesse.

Otros de los artistas emergentes que visitarán de manera exclusiva la isla son Lorna, Teo Planell, Tristán!, Ouineta, Parkineos y Mainline Magic Orchestra.

Como cierre de los conciertos de esta edición, la Misericòrdia acogerá la actuación de Leonor Watling, una de las voces "más elegantes y reconocibles" del panorama nacional, que aportará su "sensibilidad y carisma" escénico a la gala de clausura del 2 de agosto.

La programación musical de la AMFF se complementará con la proyección de cinco largometrajes musicales: 'A fuego', 'Barrio triste, 'Erupcja', 'Broken English' y 'Chopin Chopin'.

'A fuego', la ópera prima de Estrella Diaz, narra una historia sobre el luto y la amistad y está protagonizada por dos de las nuevas promesas del cine español, como son Zoe Bonafonte y Omar Banana.

La cinta colombiana 'Barrio triste', dirigida por Stillz, con música de Arca y la producción de Harmony Korine, retrata a un grupo de jóvenes de Medellín que rondan las calles de la ciudad después de protagonizar un atraco.

En 'Erupcja', la estrella del pop Charli XCX protagoniza esta cinta 'indie' dirigida por Pete Ohs, que presenta la explosiva relación entre una mujer local y una turista en Varsovia. El documental 'Broken English' repasa la vida y legado de la artista británica recientemente desaparecida Marianne Faithful.

'Chopin Chopin', la gran producción polaca rodada en Mallorca, presenta un drama histórico que narra la vida del compositor Frederic Chopin desde un nuevo punto de vista en el que se muestra como una estrella del rock.