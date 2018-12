Los 10 acontecimientos en la escena internacional en 2018

Publicado 27/12/2018 12:03:27 CET

El 2018 quedará registrado en la historia como el año en el que los Castro por fin pasaron el testigo en Cuba, el de la primera cumbre entre un presidente estadounidense y un líder norcoreano desde la guerra de 1950-53 y el de la paz entre Etiopía y Eritrea, pero también por el brutal asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi en el consulado de su país en Estambul a manos de un comando enviado desde Riad.

A continuación repasamos los diez grandes acontecimientos en la escena internacional de los últimos doce meses:

1. Protestas en Nicaragua contra Daniel Ortega

Una polémica reforma de la seguridad social desencadenó el 18 de abril las peores protestas que ha vivido Daniel Ortega en sus quince años de Gobierno. Poco a poco fueron creciendo en número e intensidad hasta reclamar una "democratización" de Nicaragua. Para calmar los ánimos, el líder sandinista convocó un diálogo nacional que no prosperó por su negativa a convocar elecciones anticipadas.

La Policía, con la ayuda de grupos de civiles armados afines al Gobierno, reprimió brutalmente los focos de disidencia dejando un saldo de más de 300 muertos y miles de detenidos, según cifras de la OEA. Una vez silenciadas las calles, los activistas nicaragüenses denuncian que se ha instaurado un estado policial que ha permitido purgar funcionarios, prohibir ONG y allanar medios de comunicación.

Ortega, reelegido en 2017, pretende aguantar hasta los comicios presidenciales de 2021, donde lanzaría definitivamente a su mujer, Rosario Murillo, como candidata oficialista, un movimiento que lleva años gestando. Sin embargo, está por ver que sea capaz de lograrlo, ya que cada vez son menos sus aliados regionales y las sanciones contra la cúpula nicaragüense se acumulan.

2. Raúl Castro pasa el testigo en Cuba

El 19 de abril se produjo un relevo histórico en Cuba. Raúl Castro cedió la vara de mando a Miguel Díaz-Canel, que se convirtió así en el primer presidente de la Revolución sin el apellido Castro. Raúl ya sucedió en 2008 a Fidel, que murió ocho años después, lo que le permitió explorar una tímida apertura que interrumpió la crisis internacional.

Ahora todos los ojos están puestos en Díaz-Canel. De momento, ejerce un liderazgo más cercano, con paseos 'espontáneos' y Twitter. La oposición ha rebajado las expectativas de cambio porque Raúl Castro se mantendrá como jefe del todopoderoso Partido Comunista hasta 2021. Según ellos, cualquier posible reforma queda aplazada hasta entonces.

3. Éxodo de venezolanos escapando de la crisis

Venezuela ha entrado en barrena en una crisis económica con consecuencias insoportables para sus habitantes. El detonante fue la caída internacional del precio del petróleo, pero la dependencia de las importaciones y la corrupción han hecho imposible superar el bache. Los supermercados se han quedado sin comida y los hospitales sin fármacos. La desnutrición se ha disparado y han resurgido enfermedades ya erradicadas.

La crisis política también ha ido en aumento. El 20 de mayo, Maduro arrastró al país a unas elecciones presidenciales que ni la oposición ni la comunidad internacional reconocen. La creciente presión --en forma de sanciones-- le hizo liberar a decenas de presos políticos, un proceso empañado por la extraña muerte del concejal opositor Fernando Albán bajo custodia de la Inteligencia venezolana. Acorralado, el líder 'chavista' ha denunciado nuevos planes contra su vida.

En este contexto, más de tres millones de venezolanos han abandonado la nación caribeña. La mayoría lo han hecho a pie cruzando las fronteras terrestres con Colombia y Brasil para quedarse allí o avanzar hacia Ecuador, Perú o Chile. Es la mayor crisis migratoria de América Latina y la ONU alerta de que, si la tendencia continúa, en 2019 ya habrá más de cinco millones de venezolanos repartidos por toda la región.

4. Cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un

El 12 de junio Singapur acogió una cumbre histórica, la mantenida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, y que vino precedida de un deshielo con la vecina Corea del Sur y el aval de China. El encuentro fue el primero entre los mandatarios de ambos países desde la guerra de Corea (1950-1953) y, pese al optimismo inicial y los elogios que se prodigaron entonces ambos, no se han registrado grandes avances.

Kim ha expresado su compromiso con la desnuclearización de la Península y ha reclamado a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones contra su país, algo por lo que Trump no está dispuesto a pasar todavía hasta no comprobar que el líder norcoreano cumple con su palabra. Como consecuencia de ello la tensión ha resurgido y, aunque no en los niveles registrados en 2017 cuando la guerra nuclear parecía inminente, lo cierto es que aún sigue sin haber fecha para la segunda cumbre entre Trump y Kim.

5. Acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea

Tres meses le hicieron falta al nuevo primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para lograr algo que parecía imposible desde hacía dos décadas: la paz con la vecina Eritrea. Los dos países se enfrentaron en una guerra que dejó unos 80.000 muertos y a la que se puso fin con el Acuerdo de Argel, que delimitaba la frontera y que Etiopía no acató.

En un giro respecto a sus antecesores, Abiy decidió respetar el acuerdo y, tras tender una mano al presidente eritreo, Isaias Afewerki, la paz entre los dos países quedó sellada con la histórica visita de este último a Adís Abeba el 9 de julio. Desde entonces, los dos países han restablecido relaciones diplomáticas, reabierto embajadas y la frontera y en los últimos días Etiopía incluso ha comenzado la retirada de sus tropas apostadas en la linde con el país vecino.

6. Asesinato de Yamal Jashogi

Aunque cuando acudió al consulado de su país en Estambul el 2 de octubre tenía ciertos recelos, seguramente el periodista saudí Yamal Jashogi no sospechaba que terminaría como lo hizo y serviría para poner en el punto de mira al príncipe heredero, Mohamed bin Salman. Su desaparición, refutada inicialmente por Riad, terminó concretándose como un cruento asesinato en el que el cuerpo del reportero crítico con la casa real y autoexiliado en Estados Unidos habría sido descuartizado.

Casi una veintena de personas han sido detenidas en relación con el asesinato, incluido el comando que viajó expresamente a Estambul a priori con la intención de convencer a Jashogi de su vuelta así como dos altos cargos del círculo más cercano al príncipe Mohamed. Aunque Riad ha negado rotundamente que éste, o el rey Salmán, estuvieran al tanto de los planes, el joven príncipe ha quedado señalado e incluso el Senado estadounidense no duda de su implicación en un asesinato que ha conmocionado a la comunidad internacional.

7. Caravana de migrantes centroamericanos

Unas 1.300 personas partieron a mediados de octubre de la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos. A su paso por Honduras, Guatemala y México se sumaron otras muchas hasta conformar una gran caravana de migrantes nunca vista en la región. Los expertos hablan de una nueva dinámica migratoria que consiste en viajar en grupo para evitar los peligros del camino.

Donald Trump ha ordenado un despliegue militar sin precedentes en la frontera sur para frenar lo que considera una "invasión". Sin embargo, la ONU y las ONG subrayan que la única forma de combatir el éxodo centroamericano es atajar sus causas profundas: la pobreza extrema, una violencia descontrolada y los estragos alimentarios del cambio climático. México, donde la caravana se ha quedado varada, pide un Plan Marshall para la región.

8. May a vueltas con el Brexit

La negociación del Brexit se ha convertido en una carrera de obstáculos para la primera ministra británica, Theresa May. Negociar un divorcio tras casi 50 años de matrimonio no era tarea fácil pero además la primera ministra se ha visto obligada a lidiar con el ala más euroescéptica de su partido. Su propuesta para el Brexit desencadenó en julio una primera revuelta, que provocó la salida del negociador jefe para el divorcio, David Davis, y el ministro de Exteriores, Boris Johnson.

Tras arduas negociaciones, May conseguía cerrar a finales de noviembre el acuerdo con Bruselas, que rápidamente generó críticas tanto desde la oposición como desde los 'brexiters' de su gabinete. Acorralada, la 'premier' ha defendido con firmeza el pacto, asegurando que es el mejor posible, y ha tratado de buscar nuevas garantías de sus socios.

Pese a ello, a sabiendas de que el acuerdo no conseguiría el respaldo del Parlamento el 11 de diciembre, decidió aplazar la votación, desencadenando así una moción de confianza en las filas de su partido de la que consiguió salir airosa y que le da un balón de oxígeno hasta la próxima batalla. Para cumplir con el calendario, May debe someter a votación el Acuerdo de Retirada antes del 21 de enero o Reino Unido se arriesga a una salida a ciegas de la UE el próximo 29 de marzo.

9. Macron acorralado por los 'chalecos amarillos'

El presidente francés ha terminado el año en una situación delicada. El 17 de noviembre, miles de franceses se echaron a las calles en protesta por los planes del Gobierno de aumentar los impuestos a los hidrocarburos, iniciando un movimiento de protesta que fue ganando en participación y en virulencia.

Ataviados con chalecos amarillos, los manifestantes se concentraron durante varios sábados seguidos en distintas ciudades del país, protagonizando altercados especialmente virulentos en París, donde hubo decenas de heridos y detenidos y se provocaron importantes daños materiales incluso en el Arco del Triunfo, uno de los grandes símbolos nacionales.

Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás a su propuesta y anunció otra serie de medidas con el fin de aplacar los ánimos, a lo que contribuyó también de forma indirecta el atentado de Estrasburgo del 11 de diciembre. Sin embargo, la crisis no parece solventada del todo y Macron ha visto su popularidad hundirse a niveles mínimos.

10. Indonesia, golpeada por partida triple por la naturaleza

Indonesia ha registrado este año un total de tres fenómenos naturales de efectos devastadores para su población. A finales de julio, la isla de Lombok se vio sacudida por un terremoto de magnitud de 6,4 que dejó alrededor de una veintena de víctimas. El 5 de agosto se registró otro temblor, de 6,9 de magnitud, en esta misma isla, el cual se saldó con más de 500 muertos y 2.000 heridos.

A finales de septiembre un terremoto de 7,3 de magnitud, al que siguieron varias réplicas potentes, sacudió la isla de Célebes, golpeando particularmente la ciudad de Palu. El temblor ocasionó un tsunami y también un fenómeno conocido como liquefacción, que se tragó literalmente algunas zonas pobladas. La tragedia se saldó con unos 2.100 muertos y 80.000 desplazados.

El año termina para Indonesia con una nueva catástrofe natural. El 22 de diciembre el volcán Anak Krakatoa entró en erupción que provocó un corrimiento de tierra en el suelo marino que a su vez desencadenó un tsunami, del que las autoridades no pudieron alertar. Por el momento se contabilizan más de 500 muertos y más de 1.000 heridos.