El 40 por ciento de la población de Gaza corre riesgo de hambruna, según la UNRWA

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población de Gaza afronta una "hambruna catastrófica" hasta el punto de que el 40 por ciento está en riesgo de caer en la hambruna, según ha denunciado este sábado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

"Cada día es una lucha por la supervivencia, por conseguir alimentos y agua", ha destacado la organización, que pide "suministros regulares y seguros y acceso humanitario sostenido a la Franja de Gaza", incluido el norte del enclave.

El mensaje en X, antes Twitter, viene acompañado de un vídeo en el que se puede ver cómo un convoy de la UNRWA es perseguido y asaltado por miles de personas en Ciudad de Gaza.

📍#Gaza is grappling with catastrophic hunger. 40% of the population are now at risk of famine.



Every day is a struggle for survival, finding food and water.



We need regular supplies and safe + sustainable humanitarian access across the #GazaStrip https://t.co/gdG1hsxIdS