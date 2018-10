Abbas pide a Trump que "rescinda todas sus decisiones sobre Jerusalén" y recalca que está a favor de negociar

Publicado 27/09/2018 19:15:08 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha reclamado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "rescinda todas sus decisiones y decretos sobre Jerusalén, refugiados y asentamientos" y ha resaltado que todas ellas "contravienen el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas".

En su discurso ante la Asamblea Nacional de la ONU, Abbas ha afirmado que las autoridades palestinas "no están contra las negociaciones y nunca han rechazado las negociaciones", al tiempo que ha agregado que "siguen extendiendo sus manos para la paz".

"La paz en nuestra región no puede lograrse sin un Estado palestino independiente, con Jerusalén Este como capital. No hay paz en otro caso. No hay paz con un Estado con fronteras temporales. No hay paz con un supuesto Estado en Gaza", ha argumentado.

Abbas ha recordado además que en febrero presentó una iniciativa para convocar una conferencia de paz fundamentada en las resoluciones relevantes de la ONU, antes de volver a incidir en que los palestinos "no aceptarán la mediación única de Estados Unidos, dado que la Administración estadounidense ha perdido esta capacidad tras sus recientes decisiones".

"Siempre hemos participado de forma total y positiva en las diversas iniciativas de la comunidad internacional destinadas a lograr una solución pacífica entre nosotros y los israelíes", ha dicho. "Continuamos este camino con la Administración de Trump desde el inicio de su mandato, con la misma postura positiva, y me he reunido con él en numerosas ocasiones", ha relatado.

"Esperamos su iniciativa de paz con paciencia, pero nos vimos sorprendidos por decisiones y acciones que adoptó que contradicen completamente el papel y compromiso de Estados Unidos con el proceso de paz", ha lamentado.

Así, ha enumerado entre estas decisiones el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, el traslado a la ciudad de la Embajada estadounidense en Israel y el recorte de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

"Todas estas decisiones amenazan la causa nacional palestina y constituyen un asalto contra el Derecho Internacional y las resoluciones relevantes de la ONU", ha denunciado.

"Con todas estas decisiones, su Administración ha renegado de todos los compromisos previos de Estados Unidos y ha socavado la solución de dos estados, al tiempo que ha expresado preocupaciones falsas sobre las condiciones humanitarias de los palestinos", ha criticado.

El mandatario palestino ha dicho que los palestinos "no son un pueblo que pueda ser excluido de esta tierra", al tiempo que ha asegurado que "no recurrirán a la violencia y el terrorismo, independientemente de las condiciones existentes".

Por ello, ha pedido a todos los países que aún no han reconocido al Estado de Palestina que "aceleren este largamente debido reconocimiento". "No puedo ver ninguna razón convincente para el continuo retraso del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de algunos países", ha subrayado.

"Debo pedir una vez más al Gobierno británico, que tiene la responsabilidad histórica, política, legal y moral del sufrimiento y el desplazamiento del pueblo palestino como consecuencia de la Declaración Balfour de 1917, que rectifique este error histórico reconociendo el Estado de Palestina y compensando al pueblo palestino por su dolor y sufrimiento", ha apuntado.

"Pido también a Estados Unidos, que apoyó firmemente la Declaración de Balfour y cooperó con Reino Unido para aplicarla, que haga lo mismo", ha agregado Abbas, quien ha resaltado que los palestinos "resisten ante una ocupación colonial y de asentamientos por parte de Israel a través de medios legítimos".

CRITICA QUE ISRAEL "ESTÉ POR ENCIMA DE LA LEY"

En este sentido, Abbas ha manifestado que "Israel, la potencia ocupante, no ha aplicado ninguna de las resoluciones relevantes de las cientos de resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad (de la ONU) sobre la cuestión de Palestina".

"¿Es aceptable que Israel siga sin rendir cuentas ni sufrir consecuencias? ¿Es aceptable que Israel siga siendo un Estado por encima de la ley?", se ha preguntado el mandatario palestino.

"Esta ocupación colonial sigue asfixiándonos y socavando nuestros esfuerzos serios para construir las instituciones de nuestro querido Estado, que esta augusta Asamblea General reconoció en 2012", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado la decisión del Parlamento de Israel de aprobar "una ley racista" que "cruza todas las 'líneas rojas'", en referencia a la Ley de Estado Nación.

"Esta ley llevará a la creación de un Estado racista, un Estado de Apartheid, y anula la solución de dos estados. Esta ley discrimina a los ciudadanos palestinos-árabes de Israel", ha advertido.

En esta misma línea, ha incidido en que "esta ley constituye una grave violación y un peligro real, tanto a nivel político como legal, y recuerda al Estado de Apartheid que existió en Sudáfrica".

"Pedimos por ello a la comunidad internacional (...) que actúe para rechazarla y condenarla como racista, legal y declararla nula y sin efecto, como hizo Naciones Unidas al condenar el Apartheid en Sudáfrica en múltiples resoluciones en el pasado", ha remachado.