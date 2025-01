Absueltas dos activistas ecologistas que en 2023 echaron pintura a la Puerta de Brandeburgo de Berlín

BERLÍN 14 Ene. (DPA/EP) -

Un tribunal alemán ha absuelto este lunes a dos activistas ecologistas de la organización Last Generation del cargo de daños a la propiedad por una acción con pintura en noviembre de 2023 contra la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín.

El Tribunal de Distrito de Tiergarten ha absuelto a la conocida activista climática Lilli Gómez y una estudiante, quienes admitieron haber pintado un pilar de arenisca del monumento berlinés, alegando que esta acción no constituyó un intento de "cambiar el aspecto del monumento berlinés más allá de un periodo temporal", reza el dictamen, puesto que una empresa de limpieza pudo retirar la pintura en unos 30 segundos.

No obstante, la presidenta del tribunal, la magistrada Kerstin Stoppa, ha aclarado que el veredicto, que aún no es jurídicamente vinculante, se debe a razones de hecho y no porque aprobara la iniciativa.

Las acusadas reconocieron los hechos pero aseguraron que en la zona se había aplicado previamente una protección contra pintadas. En su defensa, declararon que el ataque con pintura era "una protesta simbólica" y que "no dañaron nada".

Pese a la absolución, la Fiscalía ha pedido una pena de 180 cuotas diarias de diez euros cada una o 1.800 euros para Gómez, mientras que para la coacusada, 150 cuotas diarias de diez euros cada una.

La diferencia en la petición de penas se explica por condenas anteriores contra Gómez relacionadas con acciones de protesta, incluidas coacción, resistencia y daños a la propiedad.

No es la primera vez que este grupo pinta la Puerta de Brandebrugo en señal de protesta. Meses antes de la acción por la que Gómez y la estudiante fueron procesadas, varios miembros rociaron con pintura naranja el monumento utilizando extintores preparados, causando daños por un valor total estimado de unos 115.000 euros.