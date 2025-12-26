El activista egipcio-británico Alaa Abdelfatá llega a Londres para reunirse con su familia

Archivo - El activista egipcio-británico Alaa Abdelfatá - Mohamed El Raai/dpa - Archivo

El activista egipcio-británico Alaa Abdelfatá, excarcelado el pasado 23 de septiembre tras casi una década en prisión, ha llegado este viernes a Londres para reunirse con su familia después de que el Gobierno de Egipto levantara la prohibición de viajar al extranjero que pesaba en su contra.

Su madre, Laila Sueif, ha confirmado en redes sociales que el activista, una de las figuras más destacadas de la revuelta que propició la caída del régimen del presidente Hosni Mubarak en 2011 dentro de la conocida como Primavera Árabe, ha aterrizado en Londres.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha celebrado la noticia y ha trasladado su agradecimiento al presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, por conceder el indulto al activista, quien ya intentó salir del país el mes pasado para intentar reunirse con su familia, si bien las autoridades le impidieron subir al avión.

"Quiero rendir homenaje a la familia de Alaa y a todos aquellos que han trabajado y hecho campaña para lograr este momento. El caso de Alaa ha sido una prioridad absoluta para mi Gobierno desde que asumimos el cargo", ha expresado en redes sociales.

Al Sisi le concedió el perdón a petición del Consejo Nacional para los Derechos Humanos (NCHR) y finalmente fue excarcelado junto a otros cinco activistas. Su abogado, Jaled Alí, confirmó el pasado fin de semana que habían levantado las restricciones de viaje en su contra.

Abdelfatá fue condenado a cinco años de cárcel por difundir "noticias falsas" tras verter críticas contra el Gobierno, si bien cumplió otros dos años más debido a que las autoridades no reconocieron el tiempo que estuvo en prisión provisional.

Su familia denunció que nunca recibió visita consular alguna durante su estancia en la cárcel, motivo por el que realizaron huelgas de hambre tanto él como su madre. El activista fue detenido en 2014 por participar en una protesta no autorizada por el Gobierno y por supuestamente agredir a un agente de la Policía. Fue liberado brevemente en 2019 y posteriormente detenido.

Al Sisi, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en julio de 2013 tras una serie de manifestaciones masivas contra el entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi --primer mandatario elegido democráticamente en el país, fallecido en 2019 durante una vista judicial-- ha lanzado una dura campaña de represión contra diversos grupos opositores.