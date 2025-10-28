El acusado del asesinato del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe se declara culpable de los cargos

Archivo - Fotografía del ex primer ministro Shinzo Abe durante un acto de recuerdo en la Embajada de Japón en Tailandia tras su asesinato en Nara en 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado del asesinato del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe durante un discurso en la ciudad de Nara en julio de 2022 antes de las elecciones a la cámara alta del Parlamento se ha declarado culpable este martes de los cargos contra él, entre los que figuran asesinato y violaciones de las leyes sobre control de armas.

"Todo es cierto", ha dicho Tetsuya Yamagami, de 45 años, tras ser preguntado por el juez Shinichi Tanaka sobre su respuesta al pliego de cargos que pesan contra él, según ha informado el diario japonés 'Asahi Shimbun'. "No hay duda de que lo hice", ha sostenido durante la apertura del juicio contra él, la primera vez en la que ha hablado en público en más de tres años.

Yamagami está acusado de asesinar a Abe con un arma de fabricación artesanal después de abrir fuego contra él el 8 de julio de 2022 en Nara, donde el ex primer ministro participó en un discurso de campaña en apoyo a un candidato de su formación, el Partido Liberal Democrático (PLD).

Durante la investigación, el acusado sostuvo que su familia se arruinó después de que su madre su uniera a la Iglesia de la Unificación e hiciera grandes donaciones al grupo, que mantenía lazos con diversos políticos japoneses, entre ellos supuestamente el propio Abe, a quien el hombre consideraba como "afín" a esta secta.

La organización religiosa se instaló en Japón en la década de 1968 y desde entonces está considerada como cercana al PLD, con apoyo explícito a determinados candidatos del partido. La sede de la Iglesia de la Unificación en la ciudad de Nara se encuentra en la estación de trenes en la que fue tiroteado Abe.

La Iglesia de la Unificación tiene su origen en Corea del Sur, donde su discurso anticomunista creció en un contexto de Guerra Fría. En Japón es conocida sobre todo por sus bodas multitudinarias y por predecir el futuro a sus miembros, pero además cuenta con organizaciones políticas en todo el mundo, como la Coalición Internacional para la Libertad Religiosa, con presencia en Estados Unidos y apoyada por el presidente, Donald Trump.

El propio Trump se encuentra en estos momentos realizando una visita a Japón en la que se ha reunido con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, aliada política de Abe y defensora de sus políticas económicas, conocidas como 'Abenomics'.

El mandatario estadounidense ha trasladado a Takaichi que Abe "hablaba muy bien de ella". "No me sorprende ver que ahora es usted la primera ministra. Él estaría muy contento de saberlo y yo le felicito en nombre de Estados Unidos", ha señalado, según el diario estadounidense 'The Hill', después de que la política asumiera el cargo la semana pasada.