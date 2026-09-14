AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

Acto de AfD con el lema "Todo es posible" - Michael Kappeler/dpa

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) sería el más votado en unas elecciones legislativas federales con un 30% de apoyo y 10 puntos de ventaja sobre la siguiente opción, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz y sus aliados bávaros de la Unión Social Crisitana (CSU), según una encuesta publicada este lunes.

AfD obtendría así por primera vez un apoyo del 30% en esta encuesta de la empresa demoscópica GMS tras subir dos puntos con respecto al estudio de mediados de julio, mientras que CDU/CSU bajan tres puntos y ya no sumarían suficientes apoyos para reeditar la actual coalición con el histórico Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que quedaría en quinta posición con un 11% de apoyo, los mismo que en julio.

La tercera posición sería para los ecologistas de Los Verdes (14%), que crecen un punto, mientras que en cuarto puesto estaría La Izquierda (11%) tras sumar un punto con respecto al anterior estudio. La sexta plaza es para el Partido Liberal Demócrata (FDP, 4%) seguido de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 3%) y los Votantes Libres (1%). Estas tres últimas formaciones quedarían por debajo del 5% mínimo para obtener representación parlamentaria.

En otra encuesta reciente de Insa el canciller Merz no es considerado "adecuado" para el puesto de canciller para un 78% de la población, mientras que solo respalda su capacidad un 14%. El 8% no sabe o no contesta. Merz es impopular incluso entre votantes de la CDU y la CSU, con un 58% en contra y solo el 36% a favor.

El estudio se basa en 1.009 entrevistas realizadas en línea y por teléfono entre el 9 y el 14 de septiembre y tiene un margen de error de más menos tres puntos.

AfD ha ganado las elecciones regionales celebradas el pasado 6 de septiembre en el estado alemán de Sajonia-Anhalt aunque sin los apoyos suficientes para gobernar con mayoría absoluta. En concreto ha logrado un 43,8% de votos y 39 diputados, tres menos de los necesarios para la mayoría absoluta. Por detras están la CDU (17,%), el SPD (9,3%), Los Verdes (8,9%), La Izquierda (8,6%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (5,3%).

El próximo 20 de septiembre hay elecciones regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín y desde la cúpula de AfD han pedido ya la convocatoria de elecciones anticipadas para sustituir a Merz antes de fin de año.