AI pide presionar a Irán para frenar los procesos por penas de muerte contra 30 personas, entre ellos menores

Manifestaciones a favor de las protestas antigubernamentales en Irán - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido este viernes a la comunidad internacional que presione a las autoridades de Irán para frenar los procesos abiertos contra 30 personas que se enfrentan a la pena de muerte por delitos vinculados con las protestas antigubernamentales, entre ellos varios menores.

"Los niños y jóvenes constituyen la mayor parte de los que se encuentran atrapados en la maquinaria de represión del Estado tras las protestas de enero, privados de acceso a representación legal efectiva y sometidos a tortura u otros malos tratos y a detención en régimen de incomunicación mientras intentan obtener confesiones forzadas", ha señalado la directora regional adjunta para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía, Diana Eltahawy.

La ONG ha puesto el ejemplo de Ehsan Hoseinipur Hesarl, de 18 años, y de Matin Mohamadi y Erfan Amiri, ambos de 17 años. Los tres han sido condenados en un "juicio acelerado y flagrantemente injusto" por su presunta implicación en un incendio en una mezquita en Pakdasht, en la provincia de Teherán, un incidente en el que murieron dos miembros de la fuerza paramilitar Basij.

Según confirmaron fuentes a Amnistía, Ehsan fue obligado a confesar tras recibir "brutales palizas" mientras los interrogadores le pusieron un arma en la boca. Las autoridades también han vetado a tres abogados elegidos por su familia para representarle durante el proceso, imponiéndole a un representante designado por el Estado "que no ha defendido al joven de manera efectiva".

Los otros dos coacusados de 17 años permanecen en un centro de detención de menores y se enfrentan a la pena de muerte, según denuncia la ONG, pese a que "el Derecho Internacional prohíbe tajantemente la imposición de la pena capital a personas menores de 18 años en el momento del presunto delito".

En este sentido, Eltahawy ha afirmado que con estas acciones, las autoridades vuelven a poner de manifiesto "la profundidad de su desprecio por el derecho a la vida y la justicia", a través de "ejecuciones rápidas" y "sentencias de muerte en juicios acelerados" que buscan "infundir miedo" y "aplastar el espíritu de una población" que exige cambios en el país.

Por ello, la ONG ha instado a los estados miembro de Naciones Unidas, así como a los organismos internacionales y regionales, que impulsen "medidas diplomáticas coordinadas urgentes" para que Teherán anule las condenas a muerte y se abstenga de emitir más, a la par que vele "por que toda persona acusada sea juzgada de conformidad con el derecho a un juicio imparcial sin recurrir a la pena de muerte".

De la misma forma, ha pedido presión contra las autoridades para que permitan el acceso de la misión de investigación de Naciones Unidas en Irán, así como a representantes de embajadas, a centros de detención y a los juicios de los manifestantes. Entre los 30 afectados, hay al menos ocho personas que ya han sido declaradas culpables y condenadas a muerte en febrero, a la espera de que se haga efectiva la pena capital.