La AIEA expresa su preocupación por las "crecientes tensiones" en torno al acuerdo nuclear de Irán

Actualizado 10/06/2019 15:29:50 CET

El organismo resalta que Irán "ha incrementado" su tasa de producción de uranio

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El director general de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano, ha expresado este lunes su preocupación por las "crecientes tensiones" en torno al programa nuclear de Irán, al tiempo que ha abogado por un diálogo.

"Estoy preocupado por las crecientes tensiones en torno al asunto nuclear iraní", ha dicho, antes de recalcar que "los compromisos adquiridos por Irán bajo el acuerdo nuclear (de 2015) representan un avance significativo sobre verificación nuclear".

"Por ello, espero que se puedan hallar vías para reducir las tensiones actuales a través del diálogo. Es esencial que Irán cumpla totalmente sus compromisos nucleares bajo el acuerdo", ha argumentado.

Así, ha recalcado que la AEIA "sigue verificando" el cumplimiento por parte de Irán de estos compromisos, particularmente para evitar "el desvío de material nuclear declarado por Irán".

En una rueda de prensa posterior, el propio Amano ha resaltado que la tasa de producción de uranio por parte de Irán "está aumentando", sin especificar en qué nivel se encuentra en estos momentos.

Así, ha dicho que "la tasa de producción fluctúa" y este uranio puede ser usado para diversos asuntos, por lo que "no se puede valorar cuándo superaría (Irán) el límite" de 300 kilogramos estipulado por el acuerdo.

Amano ha explicado además que no se ha pronunciado en esta ocasión sobre los cumplimientos por parte de Irán de las cláusulas debido a la orden de Teherán para suspender parte de sus compromisos.

"Es inapropiado que haga las mismas declaraciones, como si no pasara nada", ha sostenido, antes de recalcar que, sin embargo, "no está diciendo que Irán no esté cumpliendo (con sus compromisos)".

Por último, ha insistido en que "el pacto está bajo tensiones" y ha pedido un diálogo. "No estoy en posición de decir qué diálogo es preferible," ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "parece ser un asunto político".

El conocido como Grupo 5+1 --integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- firmó el 14 de julio de 2015 con Irán el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) para restringir su programa nuclear a cambio de levantar las sanciones económicas vigentes desde hace años.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha retirado del acuerdo, negociado por su antecesor, Barack Obama. China, Francia, Rusia y Reino Unido han expresado su intención de seguir cumpliendo con el acuerdo, al igual que Irán, que exige compensaciones.

Irán suspendió el mes pasado algunos compromisos en virtud del acuerdo nuclear y advirtió de que en 60 días reducirá su cooperación si los europeos no les protegen contra las sanciones de Estados Unidos.