Alemania reitera su negativa a entregar a Ucrania misiles de largo alcance

El canciller de Alemania, Olaf Scholz (archivo) - Europa Press/Contacto/Frederic Kern

BERLÍN 18 Nov. (DPA/EP) -

El Gobierno de Alemania ha reiterado este lunes su negativa a entregar a Ucrania misiles de largo alcance tipo Taurus, incluso en caso de que se confirme que Estados Unidos habría cambiado su criterio y autorizado a Kiev a usar el armamento entregado por Washington para atacar objetivos en territorio de Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se había mostrado hasta la fecha contrario a permitir a Ucrania disparar los ATACMS entregados por Washington contra territorio ruso, si bien varios medios estadounidenses han informado durante el fin de semana de un cambio de doctrina, sin que por ahora haya confirmación oficial.

Así, el portavoz adjunto del Gobierno de Alemania, Wolfgang Buchner, ha indicado que Berlín "fue informado" de este extremo, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. "No tiene ningún efecto sobre la decisión del canciller (Olaf Scholz) de no entregar Taurus (a las autoridades de Ucrania)", ha resaltado.

En este sentido, una portavoz del portavoz del Ministerio de Defensa alemán ha recalcado que las armas suministradas por Alemania a Kiev pasan entonces a ser tratadas como "armas ucranianas". "Por supuesto, deben utilizarse de acuerdo con el Derecho Internacional", ha manifestado, antes de afirmar que el armamento entregado por Berlín "no entra en la categoría de armas de largo alcance".

Por su parte, el Kremlin ha advertido este mismo lunes de que una autorización del Gobierno de Estados Unidos a Ucrania para utilizar sobre suelo ruso misiles de largo alcance implica un aumento de las tensiones y supone, de confirmarse, un paso más en la "implicación directa" en el conflicto del país norteamericano.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no confirmó el domingo las informaciones, pero sí se refirió a la noticia. "Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas acciones, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán", zanjó.