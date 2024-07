Alemania renuncia a su base aérea en Níger tras fracasar negociaciones con la junta sobre la inmunidad de sus militares

BERLÍN, 6 Jul. (DPA/EP) -

Las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) renunciarán finalmente a su base de transporte aéreo en Níger tras el fracaso de las negociaciones sobre la inmunidad jurídica de los militares alemanes.

La base de Niamey se cerrará antes del 31 de agosto y los soldados serán trasladados de vuelta a Alemania, ha informado este sábado el Ministerio de Defensa a las comisiones del Parlamento alemán.

A la luz de la evolución de la situación en las últimas semanas, el Gobierno ha "reevaluado" la cooperación prevista con Níger.

"El proyecto de acuerdo presentado por Níger no puede servir de base para las negociaciones, ni por su carácter ni por su contenido", ha manifestado el Ministerio. "No concede inmunidad a los soldados alemanes. Al mismo tiempo, no tenemos tiempo para negociar un nuevo acuerdo sobre su estatus, porque las posiciones están demasiado alejadas para ello", se lee en la carta enviada a los diputados.

Ante la situación, también se decidió interrumpir las negociaciones sobre un acuerdo y "no seguir adelante" con los proyectos de cooperación militar y modernización de los que eran responsables conjuntamente el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La base era el centro logístico de la misión MINUSMA de la ONU en Malí, que ya ha finalizado. Como centro de trasbordo de material y personal, la base sigue abriendo opciones de actuación en la región de importancia estratégica -por ejemplo, en caso de misiones de evacuación y emergencias- y también demuestra la presencia militar de Alemania.

Los militares tomaron el poder en Níger el 26 de julio del año pasado. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se había mostrado partidario de seguir cooperando con los golpistas aunque bajo ciertas condiciones.

Tras los golpes de Estado en los vecinos Malí y Burkina Faso, Níger fue considerado durante mucho tiempo como el último socio democrático de Europa y Estados Unidos en la región del Sahel en la lucha contra el terrorismo. Las milicias terroristas islamistas próximas a Al Qaeda y al Estado Islánico llevan años extendiéndose por la región.