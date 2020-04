Alemania supera ya los 120.000 contagios y los 2.600 fallecidos

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alemania ha sumado este domingo más de 2.800 de nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el cómputo global por encima de los 120.000, incluidas más de 2.600 muertes, entre ellas 129 en la última jornada, según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades en el país.

En total, hay ya 120.479 casos confirmados de Covid-19 en Alemania, 2.821 más que el sábado. En concreto, hay 2.673 personas fallecidas.

Por regiones, Baviera sigue siendo la más afectada de Alemania, con con 32.282 contagiados y 786 fallecidos, seguida de Baden-Wuerttemberg, 24.078 casos y 649 decesos, y Berlín, la capital, donde hay 4.567 positivos y 50 muertos.

Así las cosas, alrededor del 56 por ciento de los alemanes considera que es demasiado pronto para flexibilizar las restricciones adoptadas a partir del 20 de abril, según una encuesta del instituto demoscópico Civey publicada esta semana por 'Business Insider' y recogida por DPA.

Este sábado, y para animar a la población, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha comparecido este sábado en la televisión alemana en un raro discurso dada su función ceremonial en el que ha manifestado su rechazo a la retórica bélica y ha hecho un llamamiento a la solidaridad europea.

"No. Esta pandemia no es una guerra. Las naciones, los soldados, no están enfrentados entre sí. Es una prueba de nuestra humanidad", ha apuntado Steinmeier. Esta crisis "saca lo peor y lo mejor de las personas".

"Mostremos a los demás lo mejor que tenemos dentro", ha apelado a sus conciudadanos, al tiempo que ha defendido compartir cualquier avance científico para combatir la pandemia.