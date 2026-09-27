Las alertas meteorológicas se activan en EEUU por un fuerte temporal y en México por el huracán Polo

Archivo - Un hombre a bordo de una embarcación saluda con la mano mientras otro hombre, también a bordo, observa cómo un vehículo queda sumergido por las aguas de la crecida en el aparcamiento del Comfort Inn Edgewater, a orillas del río Hudson, durante u - Kyle Mazza / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un intenso temporal de viento y fuertes lluvias azota desde este sábado la costa noreste de Estados Unidos, dejando al menos un fallecido en la ciudad de Nueva York, a más de 100.000 usuarios sin suministro eléctrico y provocando severas inundaciones costeras a lo largo del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

La primera víctima mortal confirmada por las autoridades locales de Nueva York era un empleado de la Autoridad de Vivienda de Nueva York de 56 años, quien ha fallecido en el distrito de Brooklyn al impactar sobre él un árbol derribado por los fuertes vientos, según ha informado el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD; por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS; por sus siglas en inglés), el fenómeno meteorológico mantendrá su desplazamiento lento pegado a la franja costera de Nueva Jersey durante todo el fin de semana, con la previsión de quedar estancado e intensificarse antes de alejarse de la península norteamericana definitivamente el próximo martes.

Las autoridades proyectan acumulaciones de precipitación de hasta 125 milímetros por metro cuadrado en algunos puntos del estado neoyorquino, acompañadas de rachas de viento costeras superioras a los 110 kilómetros por hora.

El impacto de la marea ha azotado zonas urbanas litorales en los estados de Nueva Jersey, Maryland, Virginia y Nueva York, donde los servicios de rescate han evacuado a decenas de atrapados por la subida de los niveles de agua. Asimismo, el mal tiempo ha forzado la suspensión masiva de la red de transportes --con cientos de cancelaciones en el Aeropuerto Internacional de Boston-- y la cancelación de grandes eventos culturales y deportivos, como el Global Citizen Festival en Nueva York, varios partidos de la liga de béisbol (la MLB; por sus siglas en inglés) o los conciertos del cantante irlandés Ed Sheeran.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha instado a la población a extremar las precauciones ante el riesgo persistente de olas de hasta seis metros de altura, la caída de ramas por la fuerza del viento y nuevos cortes en los servicios de energía y transporte público.

EL HURACÁN POLO AVANZA HACIA EL PACÍFICO MEXICANO

Asimismo, en México, el huracán Polo avanza frente a las costas del Pacífico y amenaza con causar severas afectaciones en el noroeste del país, donde su amplia circulación mantendrá precipitaciones de fuertes a muy fuertes en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de violentas ráfagas de viento y marejadas en el litoral, según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, se intensificarán los episodios de lluvia en Sonora, Chihuahua y Durango, elevando el riesgo de inundaciones en zonas montañosas.

La influencia del ciclón se extiende con fuerza hacia el Pacífico Centro y Sur, provocando precipitaciones muy intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, e impactos aún más severos en Oaxaca y Chiapas con acumulados puntuales de carácter torrencial.

Las autoridades de Protección Civil han advertido por su parte de que las lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas y de una notable crecida en ríos y arroyos, por lo que han pedido extremar las precauciones a las comunidades ribereñas y a la navegación marítima ante el peligro del oleaje.