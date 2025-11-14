La alianza de Modi se hace con una clara victoria en las elecciones regionales del estado de Bihar, en el norte de India

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bloque Alianza Democrática Nacional, del que forma parte del Partido Popular Indio (Bharatiya Janata) del primer ministro, Narendra Modi, se ha hecho este viernes con una holgada victoria en el marco de las elecciones locales del estado de Bihar, lo que reafirma la popularidad del mandatario.

Así, la alianza mantendrá el poder en el estado, el más pobre el país, y se hará con más de 200 escaños de un total de 243 en el Parlamento local, según informaciones de la Comisión Electoral de India. Estos resultados dejan únicamente 35 escaños en manos de la alianza opositora.

"La buena gobernanza ha triunfado. El desarrollo ha triunfado. El espíritu a favor del pueblo ha triunfado. La justicia social ha triunfado", ha aseverado el primer ministro en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha expresado el apoyo recibido.

"Quiero agradecer a todos y cada uno de los habitantes de Bihar por brindar a la alianza una victoria histórica e inigualable en las elecciones. Este mandato nos da nuevas fuerzas para servir al pueblo y trabajar por Bihar", ha afirmado.

El primer ministro ha afirmado que "intensificará los esfuerzos para lograr un mayor progreso y una mejora de las infraestructuras y la cultura en Bihar". "Garantizaremos que la juventud y las mujeres del estado tengan múltiples oportunidades para alcanzar una vida próspera", ha añadido.

Esta victoria llega tras un año complicado para Modi a nivel político, especialmente a raíz de los enfrentamientos con Pakistán a raíz del atentado del pasado mes de mayo en Pahalgam, en la Cachemira india. A esto se suma la crisis con Estados Unidos, cuyas relaciones comerciales han empeorado.

Modi ha encabezado en gran medida la campaña electoral y se ha dirigido a la población, a la que ha prometido reformas para lograr una mejora de la economía local del estado, que tiene una población de unos 127 millones de habitantes.