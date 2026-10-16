Amnistía exige a EEUU que publique la investigación interna de su ataque a la escuela infantil de Minab (Irán)

Archivo - Niñas recuerdan en India a las escolares muertas en un ataque de EEUU contra la escuela Shajare Tabayé, en Irán - Sameer Hussain / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha exigido este viernes al Departamento de Defensa de Estados Unidos que publique lo antes posible su investigación interna sobre el ataque aéreo norteamericano contra escuela primaria Shajare Tayebé, en el sur de Irán Irán, que mató a casi 150 personas, la mayoría de ellas niñas, al principio de la guerra contra la República Islámica, en febrero de este año.

Amnistía ha hecho este llamamiento tras la publicación de una noticia de Bloomberg donde se informa que varios altos cargos del Pentágono quieren retrasar la publicación del documento hasta que terminen las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos por la repercusión electoral que podría comportar para los republicanos y el presidente, Donald Trump.

La directora nacional de Relaciones Gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos, Amanda Klasing, ha avisado que cualquier "nueva demora es absolutamente inaceptable" y exigido al Departamento de Defensa que "publique de inmediato su investigación completa sobre el ataque aéreo".

"Matar a más de 100 escolares y luego tratar de evadir la responsabilidad jugando a la política y manteniendo esta investigación en secreto es ilegal y carece de escrúpulos", añade Klasing. Amnistía considera todavía más preocupante que "el Departamento de Defensa pueda estar retrasando la divulgación para mitigar los resultados políticos adversos en las elecciones".

Por último, Amnistía exige que, una vez existan pruebas suficientes, las autoridades competentes procesen a "cualquier sospechoso con responsabilidad penal" y recordado que tanto los supervivientes como las familias de las víctimas "tienen derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones".

"Cualquier otra cosa sería encubrir uno de los incidentes más atroces de daños civiles cometidos por Estados Unidos. militar en la memoria reciente", concluye.