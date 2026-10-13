Antiguos rehenes y familiares piden a Netanyahu publicar los documentos de las conversaciones durante el 7-O

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. - Tomer Neuberg/Jna Press/Nexpher / DPA - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupos de antiguos rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y familiares han pedido este martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicar todos los documentos, transcripciones y grabaciones de las reuniones y conversaciones mantenidas entre altos cargos durante los ataques del 7 de octubre que se saldaron con 1.200 muertos en suelo israelí.

La solicitud llega después de que Avi Gil, que trabajaba entonces como secretario militar de Netanyahu, advirtiera de que el primer ministro había presentado documentos incompletos sobre lo sucedido y podría intentar "modificar los registros oficiales".

Medios de comunicación israelíes han informado además de que la Policía cuenta con pruebas que el portavoz de Netanyahu, Tzachi Braverman, retiró 30 documentos clasificados sobre conversaciones en materia de seguridad que salieron de la oficina del primer ministro en un intento, supuestamente, de moldear el discurso sobre los fallos que llevaron a los ataques.

"Las investigaciones recientes muestran que hay sospechas sobre la facilitación de documentos oficiales y la ocultación de pruebas", han advertido las familias en un comunicado en el que han aclarado que no aceptarán que "la verdad sobre el mayor error en la historia de Israel siga oculto y escondido, siendo reemplazado por una versión diseñada para servir a aquellos cuya responsabilidad está bajo escrutinio".

"Esto incluye la presunta falsificación de documentos oficiales, la divulgación selectiva de actas parciales --lo que crea una impresión engañosa sobre lo que se dijo, lo que se sabía y lo que se decidió-- y la ocultación de las grabaciones originales", señalan.