Aplazado por tercera vez el inicio del juicio en EEUU contra un acusado por el atentado de Lockerbie en 1988

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha aplazado nuevamente el inicio del juicio contra un ciudadano libio acusado de estar implicado en el atentado perpetrado en 1988 contra un avión de la aerolínea Pan Am con cerca de 260 personas a bordo cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie, después de que se hayan hallado "nuevas pruebas" durante los últimos días.

Un portavoz de los tribunales del distrito de Columbia ha confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que el juicio ha sido aplazado sin fecha "debido al descubrimiento de nuevas pruebas que no eran conocidas hasta hace poco por ninguna de las partes", sin detalles sobre su naturaleza.

"No es inusual que los juicios se prorroguen, y el Gobierno confía en que este caso seguirá adelante con éxito en la nueva fecha del juicio", ha destacado, sin pronunciarse sobre posibles fechas que se barajen para el reinicio de los procedimientos contra el acusado, Abú Agila Mohamed Masud Jeir al Marimi.

Los abogados de Al Marimi, quien ha negado haber ensamblado la bomba usada para el atentado ejecutado el 21 de diciembre de 1988 --que se saldó con la muerte de todos los ocupantes del aparato--, han apuntado que estas pruebas habrían surgido el 21 de agosto, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Al Marimi, designado como el "tercer conspirador" del atentado más sangriento cometido en Reino Unido --después del único condenado por el atentado, el ya fallecido exagente de Inteligencia libio Abdelbaset Alí Mohamed al Megrahi, y Lamin Jalifa Fhima, absuelto en 2001-- pasó en diciembre de 2022 a disposición de las autoridades de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses reclamaron en diciembre de 2020 el traslado de Al Marimi para que respondiera por la muerte de 169 nacionales que viajaban en el país, antes de afirmar que el acusado trabajó para la Inteligencia libia, incluso como experto técnico en la construcción de artefactos explosivos desde aproximadamente 1973 hasta 2011.

El Gobierno estadounidense asegura que Al Marimi admitió su papel en el atentado junto a Al Megrahi y Fhima durante un interrogatorio en un centro de detención libio en 2012, una confesión que ahora es parte central del proceso, si bien el acusado asegura que la misma es falsa y que declaró bajo presión.

Estaba previsto que el juicio arrancara en mayo de 2025, si bien ha sido aplazado hasta ahora en tres ocasiones, incluida esta última. El suceso es objeto de una investigación conjunta estadounidense-escocesa desde que tuvo lugar, hace ya más de 35 años.

Laura Buchan, jefa el equipo de investigación de Lockerbie en la Oficina de la Corona, ha reconocido que este nuevo aplazamiento podría ser "decepcionante" para los familiares de las víctimas, antes de insistir en que "los fiscales y policías escoceses siguen totalmente comprometidos con apoyar la búsqueda de la justicia".

El vuelo 103 de Pan Am despegó del aeropuerto londinense de Heathrow y tenía como destino la ciudad estadounidense de Nueva York. El atentado dejó 270 muertos --259 pasajeros y tripulantes, así como once personas sobre el terreno por la caída de restos del aparato--.