Araqchi asegura que Irán mantiene abierta la vía diplomática pero está preparado para una nueva guerra con EEUU

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Zuma Press / Europ

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que Teherán continúa dispuesto a negociar con Estados Unidos, pese al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a su propuesta de alto el fuego de siete días, aunque ha advertido de que su país también está preparado para afrontar una eventual reanudación de las operaciones militares.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, Araqchi ha defendido que la iniciativa iraní permitiría recuperar progresivamente la normalidad en el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Según ha explicado, Teherán plantea que Washington adopte previamente una serie de medidas que considera necesarias para avanzar hacia un acuerdo.

"Estamos listos para abrir el estrecho si ciertas cosas son hechas por los Estados Unidos", ha declarado el jefe de la diplomacia iraní, quien ha insistido en que las condiciones planteadas no constituyen nuevas exigencias, sino que --según su versión-- derivan de compromisos ya abordados anteriormente entre ambos países.

Entre las condiciones señaladas por Araqchi figuran el fin de la guerra, la liberación de los activos iraníes "ilegalmente congelados", el levantamiento del bloqueo y la probabilidad de reanudar la venta de petróleo. El ministro ha defendido que se trata de derechos de Irán y ha sostenido que el objetivo principal de su Gobierno no es otro que poner fin al conflicto.

De acuerdo con las explicaciones del ministro, la propuesta establece un calendario de siete días: las primeras medidas podían completarse en cuatro o cinco días, el estrecho quedaría abierto durante el sexto día y la séptima jornada serviría para retomar las conversaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo definitivo.

TEHERÁN TODAVÍA ESPERA UNA RESPUESTA OFICIAL

Araqchi ha reconocido que Teherán ha tenido conocimiento del rechazo público expresado por Trump, pero ha señalado que todavía espera una contestación formal transmitida a través de sus mediadores.

"Si quieren, si son serios, si quieren un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, ahora hay la posibilidad", ha afirmado.

El titular de Exteriores iraní ha cuestionado además las críticas estadounidenses ala iniciativa y ha sugerido que Washington podría no disponer de todos los detalles del plan. En este sentido, ha manifestado su sorpresa por las declaraciones del embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, sobre la propuesta.

"Estoy sorprendido de que el embajador está hablando" del plan como si no lo hubiera leído, ha manifestado Araqchi.

La propuesta iraní llega después del fracaso de un memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán en junio, que contemplaba medidas relacionadas con el bloqueo naval, las sanciones, el estrecho de Ormuz y las conversaciones nucleares. El acuerdo terminó colapsando tras la reanudación de las hostilidades.

ARAQCHI ACUSA A WASHINGTON DE ROMPER COMPROMISOS ANTERIORES

Preguntado por la situación de las relaciones bilaterales, Araqchi ha cuestionado la fiabilidad de las negociaciones con la actual Administración estadounidense, puesto que --según su relato-- Irán ha aceptado en varias ocasiones iniciar conversaciones con Washington y luego se han producido ataques durante esos procesos.

El ministro ha situado uno de esos episodios en 2025 y ha afirmado que, ocho meses después, en febrero de 2026, volvió a producirse una situación similar. "Si nos preguntan, no tenemos razones para volver a la diplomacia (...). Sin embargo, todavía estoy intentando la diplomacia, porque creo que no deberíamos perder ninguna oportunidad por la paz", ha defendido, subrayando la continuidad de los esfuerzos negociadores de Irán.

Así las cosas, Araqchi ha insistido en que la propuesta iraní representa precisamente una oportunidad para recuperar el diálogo y ha recalcado que Teherán no está condicionado por las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, ya que su Gobierno prioriza sus propios intereses nacionales.

IRÁN, PREPARADO PARA UNA NUEVA ESCALADA

Durante la entrevista, Araqchi se ha pronunciado también sobre la posibilidad, recogida por el diario 'Wall Street Journal', de que Trump reanude los bombardeos contra Irán después de las 'midterms' de noviembre y ha asegurado que las Fuerzas Armadas iraníes han modificado sus tácticas tras los choques anteriores y que la República Islámica está preparada para esa eventualidad.

"Estamos completamente preparados para que la guerra se reanude", ha aseverado. "Estamos listos para la diplomacia. Estamos listos para la guerra al mismo tiempo", ha continuado.

El jefe de la diplomacia iraní ha atribuido a Trump la decisión de elegir entre ambos caminos y ha sostenido que una nueva ofensiva estadounidense no modificaría la disposición iraní a responder. "Hemos aprendido nuestra lección de las dos guerras anteriores, hemos corregido nuestras tácticas, hemos cambiado nuestras tácticas", ha declarado a este respecto.

Al mismo tiempo, ha rechazado la acusación de que Irán incumpliera primero el acuerdo anterior. Así, frente a la afirmación estadounidense de que Teherán atacó inicialmente buques comerciales en el estrecho de Ormuz, Araqchi ha sostenido que Estados Unidos fue quien primero violó el compromiso y ha planteado que, si Washington consideraba que Irán había incumplido el pacto, podía haber recurrido al mecanismo de resolución de disputas contemplado en el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) entre las partes.

"Primero de todo, no violamos el acuerdo, lo violaron ellos primero", ha zanjado.