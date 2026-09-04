Araqchi carga contra Jordania por sus críticas a la respuesta de Irán a la ofensiva lanzada por EEUU e Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha cargado este viernes contra su homólogo de Jordania, Ayman Safadi, por sus críticas a la respuesta de Irán a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Safadi condenó el jueves los ataques iraníes contra Jordania y otros países de Oriente Próximo en respuesta a los ataques estadounidenses y argumentó que fueron lanzados "apenas unas horas después" del estallido de la guerra, a pesar de que Amán y otros países intentaron evitar el conflicto.

En respuesta, Araqchi ha cuestionado en redes sociales "cuánto tiempo considera el ministro de Exteriores jordano que Irán debe esperar antes de responder ante un agresor que ignora la soberanía árabe e iraní". "¿Realmente no sabe que el espacio aéreo, la tierra y las aguas árabes fueron usadas en los iniciales ataques estadounidenses que mataron a iraníes inocentes?", ha preguntado.

El jefe de la diplomacia jordana recalcó el jueves desde la capital de Austria, Viena, que Estados Unidos es un socio de Jordania y recordó que la presencia de tropas estadounidenses en el país está regida por un acuerdo de cooperación entre ambos países, ante los ataques de Teherán contra bases y sus exigencias para que estas fuerzas abandonen Oriente Próximo.

Asimismo, Safadi hizo hincapié en que Amán quiere tener buenas relaciones diplomáticas con Teherán, si bien insistió en que para ello es necesario abordar las causas de la tensión en la región, incluido el presunto apoyo de Irán al tráfico de armas y drogas hacia el país, según recoge el diario 'The Jordan Times'.

Por otra parte, el Gobierno de Irán ha remarcado durante la jornada que el Gobierno de Qatar reconoció recientemente en un comunicado enviado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) que Teherán solo ataque instalaciones militares estadounidenses en el país.

"El Gobierno qatarí ha confirmado, en un documento oficial presentado a la ITU, que los ataques defensivos de Irán contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en territorio qatarí 'estaban dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses'", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Baqaei ha publicado en redes sociales el documento enviado por Doha, que apunta que durante la respuesta de Irán "no se atacaron zonas civiles", a excepción de un ataque contra una instalación gasística el 18 de marzo. "Debe recordarse, sin embargo, que las instalaciones golpeadas ese día apoyaban la agresión militar estadounidense contra Irán", ha dicho el portavoz iraní.

"Esto contrasta marcadamente con el largo historial de ataques deliberados de Estados Unidos contra objetivos civiles: escuelas, hospitales, barrios residenciales, bodas, puentes y otros", ha denunciado. "Existe una enorme diferencia entre una nación civilizada que ha aprendido la importancia de respetar los principios morales y humanitarios incluso en las circunstancias más adversas, y gobernantes belicistas que no respetan el Estado de derecho ni la ética en su ejercicio del poder", ha zanjado.