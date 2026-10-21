Araqchi dice que EEUU ha aceptado las condiciones de Irán para reabrir Ormuz pero añadiendo las suyas propias

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión con embajadores y diplomáticos extranjeros en Teherán, en Irán. - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado que las negociaciones indirectas con Estados Unidos continúan a través de países intermediarios, entre ellos Qatar y Pakistán, y aseguró que Washington comunicó a Teherán su aceptación de las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque "puso sobre la mesa condiciones propias".

Araqchi ha detallado en una entrevista concedida a la cadena iraquí Al Iraqiya, y recogida por la agencia de noticias iraquí INA, que Irán presentó una iniciativa de siete días que contempla la apertura del estrecho en su sexta jornada, siempre que Estados Unidos acepte y respete las condiciones iraníes. Pese a que el ministro no ha revelado el contenido de las exigencias estadounidenses, ha explicado que las demandas de Teherán se refieren a cuestiones de seguridad y economía abordadas en rondas anteriores.

La principal, ha dicho, es que Washington cumpla todos los compromisos recogidos en el memorándum de entendimiento de Islamabad, tras lo cual podrían abordarse el resto de asuntos hasta alcanzar un acuerdo global. Según ha explicado, la propuesta busca mantener abierta la vía diplomática pese a la desconfianza hacia Estados Unidos, ya que, ha afirmado, las tres rondas de negociación anteriores terminaron con el lanzamiento de ataques contra Irán y, en la tercera, Washington respetó los entendimientos alcanzados con Donald Trump "solo durante dos semanas". "El mundo debe reconocer que es la parte estadounidense la que obstruye el proceso diplomático", ha sostenido.

El jefe de la diplomacia iraní ha reiterado que la posición de su país sobre el estrecho "es clara y no ha cambiado": no se abrirá plenamente al tráfico marítimo sin un entendimiento con Washington y, a su juicio, "cualquier buque que intente cruzarlo se enfrentará a graves problemas de seguridad".

Araqchi ha rechazado la tesis estadounidense de que la vía marítima está abierta y ha asegurado que Teherán y Mascate (la capital de Omán) han acordado las rutas de entrada y salida, con mapa y coordenadas ya determinados, que serán las designadas cuando se produzca la reapertura. El mapa debe registrarse ante la Organización Marítima Internacional, ha añadido, y la apertura completa sigue supeditada a un entendimiento político entre Irán y Estados Unidos. Ha señalado además que Irán ha habilitado rutas especiales para los buques iraquíes con el fin de reducir las pérdidas que el cierre del estrecho ha causado a Irak, y ha atribuido el daño económico regional a los ataques de Estados Unidos e Israel.

En materia militar, Araqchi ha advertido de que "todas las posibilidades siguen abiertas", incluida una nueva guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha asegurado que su país "está plenamente preparado". Ha defendido que esa disposición no refleja un deseo de conflicto, sino un mensaje de disuasión, y ha subrayado que Irán "está tan preparado para la diplomacia como para la guerra". Ha sostenido que Washington no ha logrado sus objetivos pese a que han transcurrido varios meses desde el inicio del conflicto, lo que calificó de "derrota estratégica" para Estados Unidos, y ha acusado a Netanyahu de haber arrastrado a Washington a la guerra.

En ese contexto ha aludido a informaciones sobre un supuesto conocimiento previo del primer ministro israelí de los ataques del 7 de octubre, sin aportar pruebas. Araqchi ha admitido también que las sanciones y el bloqueo han supuesto "una pesada carga" para la población iraní, aunque aseguró que ello no implica renunciar a sus posiciones políticas.

Sobre el Mar Rojo y Yemen, el ministro ha negado que Irán sea parte directa de lo que ocurre en la zona y atribuyó los últimos acontecimientos en torno al estrecho Bab el Mandeb a los esfuerzos de los hutíes (Ansar Alá) por romper el bloque saudí. Ha afirmado que Irán ha ofrecido mediar entre Arabia Saudí y el movimiento yemení sin haber recibido respuesta de ninguna de las partes, algo que, a su juicio, confirma la independencia de decisión de los hutíes.

En la misma línea, ha espetado que el partido-milicia chií libanés Hezbolá y los hutíes "no son grupos subordinados a Irán" sino "amigos" cuyas posiciones respalda Teherán. Preguntado por una eventual participación de Egipto en operaciones militares junto a Riad contra los hutíes, Araqchi ha dicho creer que El Cairo evitará implicarse directamente y ha revelado que las autoridades egipcias le trasladaron que cualquier posición futura se enmarcaría en la defensa de Arabia Saudí.

Araqchi ha dicho haber abordado la situación de Yemen y otros asuntos regionales con el primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, y el ministro de Exteriores, Fuad Husein, y haber mantenido consultas sobre el programa nuclear iraní con otros ministros presentes en Bagdad. El titular de Exteriores ha sostenido que el programa nuclear es "un mero pretexto" de Washington y que la verdadera disputa radica en el rechazo estadounidense a la política independiente de Teherán.