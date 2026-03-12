Archivan los casos contra cinco reservistas de Israel acusados de violar a un preso palestino

Archivo - Manifestantes protestan en una base en la que se llevó a cabo un interrogatorio contra cinco reservistas acusados de violar a un preso palestino - Europa Press/Contacto/Matan Golan - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Militar de Israel ha decidido este jueves archivar por dificultades procesales los casos abiertos contra cinco reservistas acusados de violar a un preso palestino en el centro de detención de la base militar de Sde Teiman, en el sur del país, tras su traslado a estas instalaciones en julio de 2024.

La decisión ha sido tomada por "la complejidad" de la "infraestructura probatoria existente", la liberación del preso palestino "por razones de seguridad en la Franja de Gaza" en virtud del alto el fuego y las "consecuencias que ello tiene a nivel probatorio", así como las "dificultades procesales en relación con la transferencia de materiales de investigación pertinentes de la Policía de Israel".

"La acumulación de todas estas circunstancias excepcionales, y su impacto sobre el derecho básico y fundamental a un juicio justo, exige, a juicio del Procurador General Militar, la anulación del escrito de acusación", ha señalado el fiscal militar de Israel, Itai Ofir, en un escrito publicado por el Ejército israelí.

La decisión ha sido comunicada al jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, quien ha ordenado que "se tomen todas las medidas necesarias para evitar incidentes similares en el futuro". "Tras descubrirse el asunto, todos los oficiales involucrados fueron suspendidos de servicio", ha recordado.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha acogido "con beneplácito" la decisión del fiscal militar y ha afirmado que el juicio en contra de los cinco reservistas fue iniciado por la predecesora de Ofir, Yifat Tomer Yerushalmi, a quien ha acusado de verter "calumnias" y llevar a cabo "métodos de investigación de carácter criminal".

"Me alegra que se haya hecho justicia y que el juicio haya sido cancelado", ha expresado en un comunicado, agregando que la función del sistema judicial militar es "proteger" a "soldados que participan heroicamente" en una "guerra contra monstruos crueles" y no "los derechos de los terroristas de Nujba", en alusión a las fuerzas de élite del grupo islamista palestino Hamás.

SOBRE EL CASO

El escrito de la Fiscalía Militar detallaba que los cinco soldados, ayudados por otros miembros de una unidad de control antidisturbios, golpearon al reo --que se encontraba tumbado, desnudo y bajo una manta-- después de registrarle, a pesar de que estaba con los ojos tapados y encadenado de pies y manos.

Durante estas agresiones, los acusados "golpearon al detenido, lo pisotearon, se subieron sobre su cuerpo y le golpearon en todo el cuerpo", incluyendo con bates, además de arrastrarle por el suelo y usar un táser en su contra, también en su cabeza, al tiempo que "le apuñalaron con un objeto puntiagudo" en una nalga, cerca del ano.

Los exámenes médicos demostraron que la agresión provocó al preso la fractura de siete costillas, una perforación en el pulmón, un desgarro rectal y heridas en su cuerpo y cara, motivo por el que tuvo que ser sometido a cirugías y transfusiones de sangre, además de permanecer hospitalizado durante un largo periodo de tiempo.

Yerushalmi dimitió en octubre de 2025 tras admitir haber filtrado un vídeo de los presuntos hechos cometidos por los soldados, que se cubrían con escudos en las imágenes para ocultar su identidad.

La detención de los militares provocó protestas y llevó a un grupo de manifestantes, incluyendo a diputados ultraderechistas, a asaltar la base militar de Beit Lid, en el centro de Israel, adonde habían sido trasladados los reservistas para un interrogatorio.

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció "torturas" y "violencia sexual" sufridas por palestinos en la cárcel de Sde Teiman. Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza en respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas contra Israel, Sde Teiman se ha convertido principalmente en un centro de detención de palestinos sospechosos de cometer actividades terroristas.