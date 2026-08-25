El comandante en jefe de las FDS anuncia la disolución de la milicia kurdo-árabe

Archivo - El comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, en una imagen de archivo - TELGRAM DE UNIDADES DE PROTECCIÓN POPULAR (YPG)

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, ha anunciado este martes la disolución formal de la milicia kurdo-árabe como "fuerza militar independiente", como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara.

"Tras el acuerdo con el presidente Al Shara y una vez completada la integración de nuestras fuerzas en las brigadas del Ejército sirio, anunciamos hoy el fin de la misión de las Fuerzas Democráticas Sirias y declaramos, con toda responsabilidad, su disolución como fuerza militar independiente", ha señalado durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Presidencia siria, en Damasco.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería acometerse esta integración, en medio de llamamientos de Estados Unidos en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.