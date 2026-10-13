Argentina pide al Tribunal del Mar "medidas provisionales" contra un proyecto petrolero en las Islas Malvinas

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la presentación de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en la Universidad CEU San Pablo, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Argentina ha presentado este martes una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para la imposición de "medidas provisionales" para evitar la explotación de recursos por parte de Reino Unido en las islas Malvinas, tras reclamar a Londres el fin de los trabajos en el marco del proyecto 'Sea Lion'.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que Buenos Aires ha presentado ante la citada corte "una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte".

Así, ha explicado que este paso "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por Reino Unido agraven la controversia reconocida por Naciones Unidas".

"La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre, confirme al anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos", ha recalcado.

En este sentido, ha enmarcado la solicitud en un artículo de la convención según el cual "mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere".

"La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes", ha manifestado el mandatario. "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", ha apostillado.

LAS RECLAMACIONES DE ARGENTINA

Por su parte, el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, ha recalcado que esta solicitud supone "un hecho sin precedentes". "La estrategia integral impulsada por el presidente, Javier Milei, para defender nuestros recursos en la plataforma continental argentina está generando resultados concretos", ha destacado.

Quirno ha especificado que Buenos Aires ha reclamado al tribunal que Reino Unido "impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto 'Sea Lion'", así como que "se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de Argentina".

Asimismo, la solicitud busca que Reino Unido "cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

El jefe de la diplomacia argentina ha subrayado que la petición busca además que Londres "se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa".

"Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el Derecho Internacional, e invitamos a Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de Naciones Unidas. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", ha zanjado.

El Gobierno británico, que por ahora no se ha pronunciado sobre el paso de Buenos Aires, ya rechazó a finales de septiembre la decisión de Argentina de iniciar un arbitraje internacional por la exploración petrolera en las Islas Malvinas y advirtió de que este comportamiento "plantea interrogantes sobre la fiabilidad" del país sudamericano como socio de Londres.

Frente a las acusaciones de Argentina, Londres insistió en que las actividades petroleras están reguladas por la legislación de las Islas Malvinas y se llevan a cabo "en plena conformidad con el Derecho Internacional", antes de reiterar su soberanía sobre las islas, a pesar de las reiteradas demandas de Buenos Aires.

Por su parte, Milei ha afirmado que esta campaña diplomática y financiera fue desatada por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que estaba "revisando" la posición de Washington respecto al contencioso, que ha puesto de nuevo sobre la mesa la guerra de diez semanas librada en 1982 por el control de la zona, que precipitó el final de las juntas militares argentinas y reforzó a Margaret Thatcher como jefa del Ejecutivo británico.