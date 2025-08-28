Ascienden a cerca de 63.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Un palestino traslada el cadáver de un niño muerto a causa de un ataque del Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

Las autoridades gazatíes denuncian más de 70 muertos y unos 340 heridos por los ataques israelíes durante el último día

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 63.000 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar desatada contra el enclave por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye más de 70 fallecidos por los ataques israelíes durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 62.966 mártires y 159.266 heridos desde el 7 de octubre de 2023" y ha especificado que durante el último día se han confirmado 71 fallecidos y 339 heridos, incluidos 24 muertos por ataques israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria.

De esta forma, ha resaltado que al menos 2.180 palestinos han muerto y más de 16.000 han resultado heridos en este tipo de incidentes, al tiempo que ha apuntado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas a las que es imposible acceder, por lo que se teme que la cifra de víctimas sea superior.

Además, ha manifestado que al menos 11.121 personas han muerto y 47.225 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, al tiempo que ha apuntado que

Por último, ha puntualizado que el balance incluye a 317 personas muertas de hambre por las duras restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, incluidos 121 niños, en medio de las denuncias internacionales a las acciones del Ejército de Israel en su cruenta ofensiva y su limitación al reparto de alimentos a la población civil palestina.