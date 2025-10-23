Ascienden a doce los muertos por la explosión de una fábrica militar en Rusia

Fábrica militar en Kopeysk (Rusia) - Europa Press/Contacto/Alexander Chirkov

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han informado este jueves de que han aumentado a doce las personas que han fallecido a causa de una explosión registrada en una fábrica militar ubicada en la región rusa de Cheliabinsk, en la frontera con Kazajistán.

El gobernador de Cheliabinsk, Alexei Teksler, ha indicado que "el número de muertos asciende a doce" y que "se está esclareciendo el paradero de otros diez empleados de la planta" de Kopeysk, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Así, Teksler --que ha declarado un día de luto en la región-- ha subrayado a través de su canal de Telegram que los servicios de emergencias continúan desplegados en el lugar de los hechos para proseguir con las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

Previamente, había indicado que alrededor de una veintena de personas han resultado heridas, de las cuales cinco se encuentran en estado grave en el hospital y el resto están recibiendo tratamiento ambulatorio.

También había resaltado que el incendio causado por la explosión había sido extinguido y que se está llevando a cabo una investigación. "Se establecerán todas las circunstancias de esta tragedia", ha dicho antes de descartar que se haya tratado de un ataque con drones, en referencia a Ucrania.