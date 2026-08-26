Ascienden a más de 1.300 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Palestinos trasladan a un hospital a varios muertos por un ataque de Israel contra la Franja de Gaza en agosto de 2026, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Cover Images

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de palestinos muertos a causa de los bombardeos y ataques perpetrados por las fuerzas de Israel contra la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego pactado en octubre de 2025 ha superado el umbral de los 1.300, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el 11 de octubre de 2025 se han documentado 1.303 fallecidos y 4.336 heridos a manos de las tropas israelíes, incluidos siete muertos --entre ellos dos heridos en ataques previos-- y diez heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha resaltado que los equipos de emergencia han recuperado un total de 814 cadáveres de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados unidos para el futuro de Gaza.

Por otra parte, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien ha remarcado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.