Atacado el vehículo del embajador de Alemania en Israel durante una visita a una universidad en Cisjordania

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vehículo del embajador de Alemania en Israel, Steffen Seibert, ha sido atacado este martes por un grupo de manifestantes tras una visita a la Universidad de Birzeit, situada en los alrededores de Ramala, en una protesta por el respaldo de Berlín a Israel en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza.

Palestinians attack German Ambassador Steffen Seibert’s vehicle after his visit to the University of Birzeit near Ramallah, West Bank. pic.twitter.com/V2wNGHvxHa