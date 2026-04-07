Un ataque ruso contra un autobús urbano en Nikopol deja al menos tres muertos y 16 heridos

Un ataque ruso contra un autobús urbano en la ciudad de Nikopol deja al menos tres muertos y 16 heridos. - AUTORIDADES DE DNIPROPETROVSK
MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un ataque ruso contra un autobús urbano en la ciudad de Nikopol ha dejado este martes al menos tres muertos y 16 heridos, según han informado las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, que se une a otro muerto, de once años, en un ataque en el distrito de Sinélnikove, en la misma provincia.
"El enemigo atacó un autobús urbano en pleno centro de Nikopol con un dron. El autobús se aproximaba a una parada, había gente tanto dentro como en la parada", ha señalado el jefe de la Policía Nacional de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, quien ha confirmado tres muertos y doce heridos, para poco después elevar el balance a 16 heridos, tres de ellos de gravedad.
De las personas heridas, ocho fueron hospitalizadas y presentan lesiones por heridas de metralla, barotraumatismo y fracturas.
Ganzha ha denunciado que no se trata de un "ataque aleatorio", sino un "acto de terror deliberado contra civiles" por parte de Rusia, que ha atacado a personas "que simplemente estaban haciendo su vida normal".
En otros ataques separados con drones en Krivói Rog, Pavlogrado y Sinélnikove, dentro de la misma provincia, ha muerto un niño de once años mientras que otras cinco personas han resultado heridas. "El enemigo atacó cuatro distritos de la región con drones en más de diez ocasiones", ha señalado Ganzha.
Este martes, Rusia y Ucrania han intercambiado ataques que se han saldado en total con la muerte de al menos siete personas, después de que drones ejecutados por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vladimir hayan acabado con la vida de al menos tres personas, un matrimonio y su hijo de siete años.