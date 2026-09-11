Aumentan a 35 los muertos por el incendio en un barco en el oeste de Filipinas

El interior del barco donde se ha registrado un incendio mientras navegaba en aguas de Filipinas - ROUELLE UMALI / Xinhua News / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales por el incendio en un barco cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes, en el oeste Filipinas, ha aumentado a 35, según han indicado las autoridades locales tras el hallazgo de 30 cadáveres.

La portavoz de la Guardia Costera, Noemie Cayabyab, ha señalado que los efectivos desplegados en la zona han encontrado los restos calcinados de camarotes de la clase económica del buque 'MV June Aster', al que han podido acceder más de 24 horas después de que tuviera lugar el incendio.

La embarcación, en la que viajaban 134 personas --117 pasajeros y 17 tripulantes--, se dirigía a Coron, en la provincia de Palawan, un destino turístico de Filipinas, cuando se declaró el incendio, cuya causa aún no se ha confirmado.

Hasta el momento han sido rescatadas 43 personas, mientras que siguen dadas como desaparecidas más de medio centenar.

La Guardia Costera y Policía Nacional están llevando a cabo la identificación de los cuerpos, mientras las autoridades marítimas investigan el origen del siniestro del buque, propiedad de Atienza Inter-Island Ferries.

El incidente tuvo lugar en aguas cercanas, aproximadamente a 1,2 millas náuticas (unos 2,2 kilómetros) al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busuanga.