Aumentan a cerca de 1.360 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Palestinos junto al cadáver de una persona muerta por un bombardeo de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a cerca de 1.360 los muertos a causa de ataques israelíes contra el enclave desde el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, incluidos dos fallecidos durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han registrado 1.358 muertos y 4.541 heridos por los ataques israelíes desde el alto el fuego, un periodo en el que además se han recuperado 831 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Asimismo, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.669 muertos y 174.652 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado en un comunicado que el martes lanzó bombardeos contra Gaza, "destruyendo tres almacenes de armas de Hamás y Yihad Islámica", así como "una lanzadera" usada para "atacar" a Israel en el marco del conflicto, sin pronunciarse sobre posibles víctimas en estos ataques aéreos.

"Las organizaciones terroristas almacenaron decenas de armas en estos almacenes, incluidos cohetes, fusiles de asalto tipo Kalashnikov y otro tipo de equipo de combate", ha dicho, antes de agregar que sus fuerzas "identificaron también a terroristas de Hamás llegando a estos almacenes y usando sus armas para labores de vigilancia y control en Gaza".