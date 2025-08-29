Aumentan a más de 63.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Palestinos trasladan el cadáver de un muerto a causa de un ataque del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

Las autoridades gazatíes elevan a más de 320 los muertos por hambre desde el 7 de octubre de 2023, incluidos cinco durante el último día

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado la barrera de los 63.000, según han indicado este viernes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han señalado que este balance incluye más de 320 muertos por hambre a causa de las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta el momento se han confirmado 63.025 fallecidos y 159.490 heridos, entre los que figuran 59 "mártires" y 224 heridos por los ataques de Israel durante el último día, si bien ha reiterado que aún hay cuerpos entre los escombros y tirados en zonas de difícil acceso, por lo que se teme que la cifra podría ser superior.

Asimismo, ha dicho que al menos 11.178 personas han muerto y 47.449 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, al tiempo que ha elevado a 2.203 los fallecidos por ataques de las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, incluidos 23 durante las últimas 24 horas.

Por otra parte, ha recalcado que al menos cinco personas, entre ellas dos niños, han muerto de hambre durante el último día, lo que sitúa el total en 322, incluidos 121 niños. "Los hospitales siguen registrando diariamente muertes por hambre y desnutrición, en medio de las continuadas restricciones a la entrada de comida, medicinas y combustible necesarios para las operaciones en las instalaciones médicsa", ha denunciado.