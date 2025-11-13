Aumentan a seis los muertos por el derrumbe en una central térmica en Corea del Sur

Derrumbe de una torre en una central térmica en Ulsan, Corea del Sur (archivo) - -/YNA/dpa

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del derrumbe registrado la semana pasada de una torre en una central térmica en la ciudad surcoreana de Ulsan, situada en el sureste del país, ha aumentado a seis, según han confirmado las autoridades, que han hallado un cadáver durante las labores de búsqueda de las últimas horas.

El cuerpo recuperado pertenece a un trabajador y fue localizado entre los escombros el mismo 6 de noviembre, fecha del suceso, si bien no pudo ser retirado del lugar debido a las dificultades de acceso y la gran cantidad de metal por el derrumbe de la torre, de 63 metros de altura.

De esta forma, los equipos de rescate siguen trabajando para localizar al único trabajador que sigue desaparecido tras el accidente, que tuvo lugar durante el proceso de derribo de la torre --que no estaba operativa desde 2021--, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Las otras dos torres situadas a su lado fueron derribadas de forma controlada durante la jornada del martes para evitar el riesgo de que pudieran derrumbarse también durante las labores de búsqueda.