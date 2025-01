Austin pide mantener ayuda militar a Ucrania a través del grupo Ramstein: "Las alternativas son mucho peores"

Afirma que "ningún dirigente responsable dejaría que Putin se saliera con la suya" en Ucrania, a pocos días de que Trump asuma la presidencia de EEUU

BRUSELAS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha reivindicado este jueves la continuidad del formato de Ramstein con el que una coalición de más de 50 países presta apoyo militar a Ucrania ante la invasión rusa, asegurando que cualquier alternativa a asistir a Kiev "es mucho peor".

"Esta coalición debe seguir apoyando incondicionalmente a Ucrania y reforzando su posición en las negociaciones que algún día pondrán fin a la monstruosa guerra de Putin. Ese camino es difícil, pero todas las alternativas son mucho peores", ha asegurado al término de la reunión en la base aérea de Ramstein, en Alemania.

Junto a él ha estado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la última cita del foro antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que pone en jaque su continuidad en particular, así como el nivel de apoyo a Ucrania en general.

Frente a las dudas sobre la continuidad de este foro, Austin ha defendido que la coalición puesta en marcha por Estados Unidos para coordinar el apoyo a Ucrania cuenta con una estructura "construida para tener éxito, para adaptarse y para durar", aunque ha dejado en manos de la próxima administración la decisión de seguir reuniendo a este grupo de países.

A su juicio la necesidad de que la comunidad internacional responda a la agresión rusa de Ucrania sigue vigente. "Hace tres años, califiqué la guerra de Putin de sin sentido, temeraria e ilegal. Sigue siéndolo", ha zanjado, defendiendo que el formato de Ramstein ha "mantenido en alto la antorcha de la seguridad y la libertad" frente a la invasión rusa.

"NINGÚN DIRIGENTE RESPONSABLE DEJARÍA QUE PUTIN SE SALIERA CON LA SUYA"

En este sentido, a pocos días de que Trump asuma de nuevo la presidencia de Estados Unidos, el secretario de Defensa norteamericano ha recalcado que "ningún dirigente responsable dejaría que Putin se saliera con la suya" en Ucrania, insistiendo en que Washington debe actuar ya que "la paz no se ejecuta por sí misma, el orden no se preserva por sí mismo y la seguridad no se expande por sí sola".

Para Austin este formato es relevante para Estados Unidos, Europa y el mundo y ha reivindicado que cuenta con apoyo amplio en el Congreso estadounidense de lado tanto republicano como demócrata.

"Depende de la futura administración tomar sus decisiones. Hoy escuche a mis colegas en repetidas ocasiones decir que este foro es importante y ha servido bien a su propósito. Veremos que pasa. No es el único formato pero creen que es un foro importante", ha ahondado.

Este jueves la base aérea de Ramstein, en Alemania, ha acogido una nueva cita del grupo de contacto que coordina el apoyo militar a Ucrania ante la invasión rusa. La 25º reunión ha sido la última la que acudía el secretario de Defensa estadounidense, promotor de la iniciativa en abril de 2022.