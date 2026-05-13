Australia se sumará a una misión "estrictamente defensiva" encabezada por Francia y Reino Unido en el estrecho de Ormuz

El ministro de Australia, Richard Marles, durante una rueda de prensa en Canberra en abril de 2026 (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia ha anunciado que se sumará a una misión "estrictamente defensiva" encabezada por Francia y Reino Unido para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, ante las restricciones impuestas por Irán a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel y el posterior bloqueo estadounidense a puertos iraníes a través de la vía.

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, ha resaltado durante una reunión encabezada por París y Londres sobre este tema que "Australia está dispuesta a apoyar una misión militar multinacional independiente y estrictamente defensiva, liderada por Reino Unido y Francia, una vez que se establezca".

Así, ha señalado que Canberra está dispuesto a enviar un avión de vigilancia 'Wedgetail E-7A' "para este esfuerzo defensivo", un aparato que se encuentra ya en Oriente Próximo para dar apoyo a Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante los ataques iraníes en el marco de su respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Si bien esta plataforma ya trabaja en la región, facilitarla supondrá una valiosa contribución a la misión multinacional y a los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz", ha sostenido Marles, según un comunicado publicado por su cartera.

En este sentido, ha hecho hincapié en que esta misión "está diseñada para complementar las interacciones diplomáticas en marcha y los esfuerzos para rebajar las tensiones, demostrando un compromiso tangible con la seguridad del comercio internacional".

"Queremos que este conflicto termine, que el estrecho de Ormuz se abra y que se restablezca la libertad de navegación", ha explicado. "Cuanto más se prolongue este conflicto, mayor será su impacto en Australia. Nuestro Gobierno está haciendo todo lo posible para proteger a los australianos de estas consecuencias", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Defensa de Reino Unido, John Haley, ha anunciado durante la reunión --en la que han estado representados más de 40 países implicados en la Misión Militar Multinacional-- que Londres enviará a la misión drones, aviones de combate y el destructor 'HMS Dragon', así como equipamiento antiminas.

"Reino Unido está jugando un papel fundamental en la seguridad del estrecho de Ormuz, y hoy lo demostramos con nuevos equipos de vanguardia para proteger nuestros intereses y garantizar la seguridad del estrecho", ha señalado Haley, quien ha afirmado que estos equipos militares "constituyen un compromiso firme y claro" por parte de Londres.

"Un compromiso para fortalecer la confianza del transporte marítimo comercial y reducir el impacto del conflicto en la población. Junto con nuestros aliados, esta misión multinacional será defensiva, independiente y creíble", ha apostillado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico tras la reunión, copresidida con Francia.