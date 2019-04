Las autoridades aseguran que el cerebro de los atentados de Sri Lanka murió en uno de los ataques

Actualizado 26/04/2019 10:24:45 CET

Mohamed Zahran Hashim, supuesto cerebro de los atentados que acabaron con la vida de al menos 250 personas el Domingo de Resurrección en Sri Lanka, murió en el ataque perpetrado contra un hotel de lujo en Colombo, la principal ciudad del país, según ha contado ante la prensa el presidente del país, Maithripala Sirisena.

Los investigadores de los ataques han confirmado que Mohamed Zahran Hashim --que es el hombre que aparece a cara descubierta y armado junto a siete encapuchados en el vídeo de reivindicación de los atentados publicado por el grupo terrorista Estado Islámico-- murió tras detonar la carga explosiva que llevaba adosada durante el ataque contra el Hotel Shangri La en Colombo.

Un alto cargo militar ha dicho en una comparecencia ante la prensa que los investigadores han analizado los gestos faciales de Zahran Hashim en los vídeos que difundió antes de los ataques y los han comparado con los restos mortales de uno de los terroristas suicidas y han llegado a la conclusión de que se trata de la misma persona, a la espera de hacer el análisis de ADN para corroborar la identidad.

Zahran Hashim lideraba un grupo islamista llamado Nacional Thowheeth Jamaath, conocido por difundir ideología extremista en varias zonas del país. Las autoridades ceilandesas consideran que es el cerebro de los atentados del Domingo de Resurrección y que también fue el que organizó unos ataques contra unas estatuas budistas en el centro del país en diciembre, según informa DPA.

Hasta este viernes, las autoridades ceilandesas tenían dudas sobre si había Zahran Hashim había perecido como suicida en los atentados o si había logrado escapar del lugar de los hechos.

Mohomed Hashim Madaniya, la hermana de Mohamed Zahran Hashim, aseguró el jueves que su hermano, que era un predicador musulmán, comenzó a radicalizar su discurso en el año 2017. En una entrevista concedida al diario local 'Daily Mirror', señaló que no ha vuelto a ver al resto de su familia (sus dos hermanos, su hermana y sus padres) desde que les llevó comida el 18 de abril, tres días antes de los atentados del Domingo de Resurrección.

"Fui y les llevé comida a mis padres y a la familia de mi hermana el 18 de abril. No he sabido nada de ellos desde entonces", indicó la hermana del supuesto cerebro de los ataques en Sri Lanka, en una entrevista concedida al diario local desde su casa en la localidad de Kattankudy, próxima a la mezquita del grupo National Thawheed Jamath, al que el Gobierno ceilandés responsabiliza por los ataques del 21 de abril.

"No sé dónde están. Desde el 18 hasta hora no he tenido contacto con ellos", aseguró la joven, de 25 años de edad, en referencia a sus hermanos, su hermana y sus padres.

"A comienzos de 2017 comenzó a predicar cosas que nosotros pensamos que se pasaban de la raya. Eran cosas como que el mundo estaba hecho para los musulmanes y contra el resto de religiones", explicó, antes de señalar que a su marido no le gustó ese discurso, por lo que decidieron cortar el contacto con él. "Eso no quería decir que estuviéramos enfadados. Es solo que dejamos de seguirle", afirmó.

Los atentados perpetrados el Domingo de Resurrección contra varios hoteles de lujo e iglesias cristianas en Sri Lanka acabaron con la vida de al menos 253 personas y dejaron más de 500 heridos. Estado Islámico ha reivindicado los ataques, aunque las autoridades atribuyen la autoría a Nacional Thawheed Jamath, un grupo islamista poco conocido y que estaría liderado por Mohamed Zahran Hashim. El Gobierno sostiene que el grupo perpetró los ataques con el apoyo de una "red internacional".