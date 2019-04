El presidente de Sri Lanka asegura que hay entre 130 y 140 sospechosos vinculados a Estado Islámico en el país

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Publicado 26/04/2019 7:13:20 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha asegurado este viernes tiene información de que hay entre 130 y 140 sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico en Sri Lanka.

"Voy a acabar con Estado Islámico en Sri Lanka", ha afirmado Sirisena, quien ha detallado que ya se han detenido a 70 personas. "Nuestra Policía y fuerzas de seguridad son capaces de lograrlo", ha aseverado.

El presidente también ha señalado que su campaña contra las drogas podría haber jugado influido en la cadena de atentados perpetrados el domingo y que acabó con la vida de entorno a 253 personas, según el último balance de víctimas mortales.

"No olvidemos la conexión entre la guerra contra las drogas y el terrorismo", ha indicado Sirisena, según ha recogido la cadena de televisión News First.

El presidente de Sri Lanka ha manifestado que un jefe de Inteligencia recibió información "altamente descriptiva" el pasado 4 de abril y que incluía los objetivos y métodos del ataque.

Sirisena también ha dicho que el ministro de Defensa, Hemasiri Fernando, "no se lo tomó en serio" y que tampoco "actuó con seriedad".

Además el presidente ha insistido en que ni el inspector general de la Policía ni el ministro de Defensa le hablaron de la información recibida y ha señalado que "no digo esto para quitarme responsabilidad". "Eso es lo que pasó", ha añadido.

"Cuando pregunté al inspector general de Policía y al ministro de Defensa por qué no me informaron ni a mí ni a nadie sobre los informes, ambos permanecieron en silencio", ha destacado el dirigente, quien ha aseverado que "se tomarán medidas contra aquellos que no cumplieron sus deberes".