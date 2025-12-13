Las autoridades gazatíes confirman dos muertos en ataques israelíes en las últimas 48 horas

Cadáveres cerca del Hospital de Al Shifa, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos palestinos han muerto en las últimas 48 horas en acciones de las Fuerzas Armadas israelíes, según el balance publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Tres mártires han llegado a los hospitales de la Franja de Gaza, incluidos dos fallecidos recientemente y uno cuyo cuerpo ha sido recuperado" pero que falleció anteriormente, indica el Ministerio en un comunicado oficial. Además, en ese periodo se han contabilizado 16 heridos.

El Ministerio de Sanidad destaca que han muerto diez personas debido a los derrumbes de edificios, por el frío extremo y la tormenta polar 'Byron' en un balance que ha actualizado esta mañana la oficina de medios de las autoridades de Gaza, que han elevado a 12 la cifra de fallecidos.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el pasado 11 de octubre, han muerto un total de 386 personas y han resultado heridas 1.018 en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además han sido recuperados 628 cadáveres de personas fallecidas con anterioridad.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino el 7 de octubre de 2023 son 70.654 los muertos y 171.095 heridos.

Este balance incluye a 277 fallecidos sumados entre el 5 y el 12 de diciembre tras la aprobación de estos casos por parte del Comité de Aprobación de Víctimas Mortales.