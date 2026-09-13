Autoridades judiciales rechazan definitivamente la candidatura de Luisa González a las regionales de Ecuador

Archivo - La opositora ecuatoriana Luisa González (archivo) - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) han votado rechazar el recurso contra la no inscripción de la excandidata presidencial opositora Luisa González como candidata del partido indigenista Pachakutik a las elecciones regionales previstas para el 29 de noviembre.

La decisión, adoptada por unanimidad este sábado, rechaza además la petición de González de ser escuchada en audiencia pública para defender su recurso, según recoge la prensa ecuatoriana. La medida supone agotar la vía judicial.

El veto a González se basa en que no cumplía con la normativa interna del propio Pachakutik, que establece que para ser candidato hay que llevar al menos dos años como afiliado a la formación.

Ahora la segunda opción de la oposición para concurrir a las elecciones de Manabí es Jaime Estrada, cuya inscripción también ha sido rechazada por el Consejo Nacional Electoral, aunque resta el recurso ante el TCE.

Manabí ha sido durante años uno de los territorios electorales más favorables a la Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa junto a González. Por ello, la celebración de elecciones sin una candidatura propia supondría un revés para este espacio político.