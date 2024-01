Las autoridades de la región rusa de Baskortostán vinculan las protestas a "traidores" que apoyan la "división"

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región rusa de Baskortostán, en el sur del país, han vinculado este jueves las protestas registradas durante la última jornada por la condena a cuatro años de prisión impuesta a un activista local a "traidores" que apoyan la "división" de Rusia.

El gobernador de la república, Radii Jabirov, ha indicado que "no se ha explicado debidamente a la población quién es Fail Alsinov, por el que están protestando en Baimak", según ha recogido el portal de noticias Meduza.

Así, ha aclarado que se trata de una sentencia "severa" y ha recordado que los tribunales de Baskortostán reconocieron en 2020 que la organización Bashkort, que operaba en la zona, como "extremista". Alsinov figuraba entre sus líderes.

"Te puedes poner la mascara de activista medioambiental, de patriota, pero en realidad la situación no es así. Un grupo de gente, algunos de los cuales están fuera, esencialmente por traidores, están pidiendo que la región se separe de Rusia. Piden una guerrilla", ha dicho antes de señalar que la culpa es de las autoridades.

"De alguna forma, esto es nuestra culpa. Por lo explicárselo a la gente, no revelar la esencia del contenido que quiere transmitir esta gente. Ahora nos implicaremos en esto. No me quedaré callado. Mostraremos los verdaderos colores. No hay necesidad de disfrazarse", ha sostenido.

Sus palabras llegan un días después de que miles de personas salieran a la calle el miércoles para protestar por la condena a cuatro años de prisión impuesta contra el influyente activista por incitar al odio.

Las manifestaciones multitudinarias no son comunes en Rusia debido al alto riesgo a que se produzcan arrestos por no contar con las autorizaciones pertinentes. Se estima que miles de personas han sido arrestadas en el país a lo largo de los últimos dos años por oponerse a la invasión de Ucrania.