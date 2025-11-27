Las autoridades turcochipriotas condenan el acuerdo entre Chipre y Líbano: "Es nulo y está vacío"

Archivo - Banderas de Turquía y de la República Turca del Norte de Chipre. - Europa Press/Contacto/Ruaridh Stewart - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades turcochipriotas han condenado este jueves el acuerdo alcanzado la víspera entre Chipre y Líbano para trazar sus fronteras marítimas y han alertado de que "es nulo y está vacío", además de constituir una "violación de los derechos e intereses legítimos del pueblo turcochipriota".

El Ministerio de Exteriores de la República Turca del Norte de Chipre ha indicado en un comunicado que, además, este pacto "ignora" la postura de la población de parte de la isla y ha afirmado que tomará "todas las medidas necesarias a nivel político, diplomático y técnico" ante "cualquier ataque" que se dé contra la república.

"Este acuerdo no solo viola los derechos legítimos del pueblo sino que también supone un peligro para el ya de por sí frágil equilibrio en el Mediterráneo oriental", recoge el texto, que acusa a Líbano y Chipre de "usurpar los derechos" de esa población.

El acuerdo, que las partes llevaban dos décadas esperando, ha sido descrito como "histórico" por las autoridades chipriotas y libanesas. Tras la firma, los líderes de ambos países destacaron el miércoles la importancia de este documento para "iniciar las exploraciones" de recursos y "fortalecer su cooperación".

Con este pacto, las partes buscan finalmente trazar sus fronteras marítimas con el objetivo de llevar a cabo actividades para la extracción de recursos energéticos.