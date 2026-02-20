Las autoridades de Yemen denuncian un "ataque premeditado" en la sede presidencial en Adén

El primer ministro yemení, Shaya'a Mohsen al Zindani, y el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, en Adén - Europa Press/Contacto/Yemeni Press Office APA Imag

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen ha denunciado la presencia de hombres armados en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Maashiq, en Adén, en un intento de llevar a cabo "un ataque organizado y premeditado", que en la noche de este jueves ha dejado un muerto y al menos 20 heridos.

"Elementos armados e individuos que incitaban al desorden se reunieron e intentaron infiltrarse en la zona para llevar a cabo actos de sabotaje", ha señalado el Comité de Seguridad de Adén en un comunicado en redes sociales donde ha considerado que la persistencia de estos elementos en cruzar las líneas rojas, atacando a las fuerzas de seguridad e intentando asaltar la puerta exterior del Palacio Maashiq, constituyó un ataque organizado y premeditado".

El organismo ha asegurado haber actuado con "moderación", si bien fuentes médicas citadas por el portal de noticias yemení South24 han señalado que una persona ha muerto y otros 20 "manifestantes pacíficos" han resultado heridos por "disparos" de los agentes desplegados en la sede presidencial.

Estos incidentes llegan horas después de que, según ha indicado el Comité de Seguridad de Adén, se hayan concentrado "grupos armados" frente a Maashiq, a los que ha acusado de participar en "disturbios, bloqueos de carreteras y agresiones al personal de seguridad y a los intereses públicos".

La entidad ha apuntado a "campañas de incitación, los intentos de sembrar el caos y los esfuerzos de movilización engañosos de los últimos días, destinados a obstruir la labor del Gobierno", al tiempo que ha asegurado que "el derecho a la expresión pacífica está garantizado constitucionalmente".

"El Estado respeta y se compromete a proteger este derecho, siempre y cuando se respeten las leyes y reglamentos y no se altere la tranquilidad pública ni se ponga en peligro la propiedad pública y privada", ha manifestado.

El Gobierno de Yemen formado tras la elección de Shaya Mohsen al Zindani como nuevo primer ministro se ha reunido este mismo jueves en Adén por primera vez. Un cambio de gabinete respaldado por la coalición que lidera Arabia Saudí y producido tras la reciente ofensiva lanzada por fuerzas afines al Consejo de Transición del Sur (CTS) --que controla gran parte del sur y el este de Yemen-- en varias provincias del país.