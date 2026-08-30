El ayatolá Jamenei reclama la unidad del mundo islámico contra Estados Unidos e Israel

Una mujer sostiene una imagen del ayatolá Mojtaba Jamenei durante una conmemoración del fallecido líder supremo Alí Jamenei (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha realizado este domingo un llamamiento al establecimiento de un frente unido en el mundo islámico contra Estados Unidos e Israel en un mensaje especialmente dirigido a los países del golfo Pérsico.

La guerra de Irán ha causado una enorme fricción entre Teherán y sus vecinos porque Teherán ha atacado en numerosas ocasiones a las bases estadounidenses que albergan países como Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.

En su mensaje de este domingo, enviado con motivo precisamente de la semana de la unidad islámica, la umma, Jamenei ha indicado que esta tensión obedece a la estrategia de división que han trazado Estados Unidos e Israel a través de iniciativas como los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con los países árabes y que Irán describe como una trampa.

El ayatolá asumió el poder poco después de que su padre y buena parte de su familia fueran asesinados en un bombardeo al principio de la guerra, el 28 de febrero, contra el complejo de los ayatolás en Teherán. El nuevo líder supremo del país resultó alcanzado precisamente en ese ataque y desde entonces no ha aparecido en público entre rumores sobre su grave estado de salud, y se ha limitado a enviar declaraciones por escrito en momentos puntuales.

En la publicada este domingo, el ayatolá Mojtaba Jamenei pide al mundo islámico que "reflexione y analice los acontecimientos con mayor detenimiento" para discernir que "toda división acaba beneficiando al enemigo". El líder supremo iraní ha considerado a este respecto que un mundo islámico unido jamás habría permitido ni la guerra de Gaza ni el establecimiento de bases estadounidenses en el golfo Pérsico.

"Si los musulmanes hubieran sido una sola mano unida, con el puño cerrado con firmeza, ¿habría quedado la nación palestina tan indefensa y sometida a la opresión y los crímenes de los ocupantes?", se ha preguntado.

"Y si las naciones y los gobiernos que se asientan en las costas del Golfo Pérsico hubieran establecido firmemente su unidad bajo la bandera del Islam, ¿se habrían atrevido unos canallas corruptos y sin escrúpulos a codiciar sus tierras y riquezas desde miles de kilómetros de distancia?", ha añadido.

Por ello, Jamenei traslada una recomendación "reiterada y enfática a los gobernantes de los países islámicos, en particular a los de la región de Asia Occidental y a lo largo del Golfo Pérsico, para que sepan quién es su verdadero enemigo, comprendan sus intrigas y enfrenten a ellas" y sean capaces de percibir que Estados Unidos e Israel están intentando convertir "todo tipo de diferencia racial, cultural, social, económica, política y geográfica en un pretexto para sembrar la división entre los musulmanes de Irán y de todos los demás países islámicos".

"La solución a los problemas de la umma islámica reside en mantener la unidad, la amistad y la cooperación en la búsqueda del bien y la virtud. Los gobernantes criminales de Estados Unidos y el ilegítimo régimen sionista (Israel) son enemigos acérrimos de esta unidad y amistad", ha zanjado el ayatolá.